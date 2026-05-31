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Zhaozhou Lu

AX Duck

Zhaozhou Lu
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增长自 2026 53%
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交易:
456
盈利交易:
179 (39.25%)
亏损交易:
277 (60.75%)
最好交易:
245.95 USD
最差交易:
-104.20 USD
毛利:
1 781.40 USD (93 328 pips)
毛利亏损:
-1 253.53 USD (70 357 pips)
最大连续赢利:
9 (305.70 USD)
最大连续盈利:
305.70 USD (9)
夏普比率:
0.08
交易活动:
1.96%
最大入金加载:
15.78%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
2.34
长期交易:
196 (42.98%)
短期交易:
260 (57.02%)
利润因子:
1.42
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
9.95 USD
平均损失:
-4.53 USD
最大连续失误:
13 (-29.90 USD)
最大连续亏损:
-224.25 USD (12)
每月增长:
9.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.30 USD
最大值:
225.80 USD (15.85%)
相对跌幅:
结余:
18.44% (225.80 USD)
净值:
2.87% (31.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 456
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 528
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +245.95 USD
最差交易: -104 USD
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最大连续失误: 12
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最大连续亏损: -29.90 USD

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Exness-Real7
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LiteFinance-ECN2.com
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Tickmill-Live
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ICMarketsEU-Live17
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0.00 × 1
Exness-Real6
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Exness-Real33
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SwitchMarkets-Real
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FusionMarkets-Live
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Exness-Real16
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Aglobe-Live-1
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ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.98 × 267
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.33 × 6
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这个策略在趋势行情中表现较好，但在震荡市中容易反复止损。建议先用观察至少1个月，熟悉参数表现后再实盘小资金运行。
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2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 19:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 04:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.05 07:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 06:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 05:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 12:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 11:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 10:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 00:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 00:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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信号
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资金
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交易
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AX Duck
每月39 USD
53%
0
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USD
1.1K
USD
11
100%
456
39%
2%
1.42
1.16
USD
18%
1:500
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