- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
456
盈利交易:
179 (39.25%)
亏损交易:
277 (60.75%)
最好交易:
245.95 USD
最差交易:
-104.20 USD
毛利:
1 781.40 USD (93 328 pips)
毛利亏损:
-1 253.53 USD (70 357 pips)
最大连续赢利:
9 (305.70 USD)
最大连续盈利:
305.70 USD (9)
夏普比率:
0.08
交易活动:
1.96%
最大入金加载:
15.78%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
2.34
长期交易:
196 (42.98%)
短期交易:
260 (57.02%)
利润因子:
1.42
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
9.95 USD
平均损失:
-4.53 USD
最大连续失误:
13 (-29.90 USD)
最大连续亏损:
-224.25 USD (12)
每月增长:
9.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.30 USD
最大值:
225.80 USD (15.85%)
相对跌幅:
结余:
18.44% (225.80 USD)
净值:
2.87% (31.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|456
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|528
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +245.95 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +305.70 USD
最大连续亏损: -29.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
这个策略在趋势行情中表现较好，但在震荡市中容易反复止损。建议先用观察至少1个月，熟悉参数表现后再实盘小资金运行。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
53%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
100%
456
39%
2%
1.42
1.16
USD
USD
18%
1:500