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Сигналы / MetaTrader 4 / RoboExpert
Thomas Gebhardt

RoboExpert

Thomas Gebhardt
Thomas Gebhardt

Thomas Gebhardt

Trader | Broker | CopyTrading
My trading strategy is also available:
➡️ https://copyMe.eu
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1 комментарий
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 -66%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
121 (54.75%)
Убыточных трейдов:
100 (45.25%)
Лучший трейд:
17.02 USD
Худший трейд:
-23.60 USD
Общая прибыль:
420.65 USD (215 733 pips)
Общий убыток:
-450.36 USD (216 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (37.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.54 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
72.17%
Макс. загрузка депозита:
97.53%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
221 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-4.50 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-21.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.58 USD (4)
Прирост в месяц:
-61.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.21 USD
Максимальная:
141.57 USD (86.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.66% (141.57 USD)
По эквити:
58.86% (38.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 56
.DE40Cash 55
.USTECHCash 55
.US500Cash 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash 27
.DE40Cash 5
.USTECHCash -53
.US500Cash -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash 25K
.DE40Cash 2.2K
.USTECHCash -26K
.US500Cash -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.02 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +37.74 USD
Макс. убыток в серии: -21.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

★ Recommended Broker: RoboForex (please use our affiliate code "pnam" for your subscription)
★ Recommended Account Type: Live, MT4, Pro, ECN or Prime 1:100
★ Minimum Deposit: USD 200 (adequate EUR)

★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy RoboExpert ★★★★★


Нет отзывов
2026.07.30 03:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.23 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 13:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 15:25
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 09:21
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 16:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 21:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 20:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 21:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.10 20:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 20:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 19:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 21:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RoboExpert
39 USD в месяц
-66%
0
0
USD
148
USD
12
100%
221
54%
72%
0.93
-0.13
USD
87%
1:300
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