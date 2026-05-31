- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
121 (54.75%)
Убыточных трейдов:
100 (45.25%)
Лучший трейд:
17.02 USD
Худший трейд:
-23.60 USD
Общая прибыль:
420.65 USD (215 733 pips)
Общий убыток:
-450.36 USD (216 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (37.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.54 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
72.17%
Макс. загрузка депозита:
97.53%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
221 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-4.50 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-21.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.58 USD (4)
Прирост в месяц:
-61.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.21 USD
Максимальная:
141.57 USD (86.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.66% (141.57 USD)
По эквити:
58.86% (38.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|56
|.DE40Cash
|55
|.USTECHCash
|55
|.US500Cash
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|27
|.DE40Cash
|5
|.USTECHCash
|-53
|.US500Cash
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|25K
|.DE40Cash
|2.2K
|.USTECHCash
|-26K
|.US500Cash
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.02 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +37.74 USD
Макс. убыток в серии: -21.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
-66%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
12
100%
221
54%
72%
0.93
-0.13
USD
USD
87%
1:300