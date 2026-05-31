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Thomas Gebhardt

RoboExpert

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107 (45.92%)
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毛利:
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毛利亏损:
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最大连续赢利:
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夏普比率:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US30Cash 59
.DE40Cash 58
.USTECHCash 58
.US500Cash 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US30Cash 24
.DE40Cash 4
.USTECHCash -51
.US500Cash -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US30Cash 23K
.DE40Cash 1.7K
.USTECHCash -25K
.US500Cash -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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★ Recommended Account Type: Live, MT4, Pro, ECN or Prime 1:100
★ Minimum Deposit: USD 200 (adequate EUR)

★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy RoboExpert ★★★★★


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2026.07.30 03:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.23 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 20:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 13:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 15:25
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 09:21
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 16:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 21:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 20:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 21:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.10 20:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 20:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 19:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 21:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
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