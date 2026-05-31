- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
233
盈利交易:
126 (54.07%)
亏损交易:
107 (45.92%)
最好交易:
17.02 USD
最差交易:
-23.60 USD
毛利:
429.91 USD (219 706 pips)
毛利亏损:
-461.46 USD (222 151 pips)
最大连续赢利:
13 (37.74 USD)
最大连续盈利:
65.54 USD (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
73.18%
最大入金加载:
97.53%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
233 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-4.31 USD
最大连续失误:
7 (-21.85 USD)
最大连续亏损:
-50.58 USD (4)
每月增长:
-57.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
78.21 USD
最大值:
141.57 USD (86.66%)
相对跌幅:
结余:
86.66% (141.57 USD)
净值:
58.86% (38.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|59
|.DE40Cash
|58
|.USTECHCash
|58
|.US500Cash
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US30Cash
|24
|.DE40Cash
|4
|.USTECHCash
|-51
|.US500Cash
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US30Cash
|23K
|.DE40Cash
|1.7K
|.USTECHCash
|-25K
|.US500Cash
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.02 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +37.74 USD
最大连续亏损: -21.85 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
-67%
0
0
USD
USD
146
USD
USD
12
100%
233
54%
73%
0.93
-0.14
USD
USD
87%
1:300