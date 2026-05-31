- Прирост
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Всего трейдов:
2 384
Прибыльных трейдов:
1 927 (80.83%)
Убыточных трейдов:
457 (19.17%)
Лучший трейд:
685.39 EUR
Худший трейд:
-1 814.61 EUR
Общая прибыль:
18 389.60 EUR (112 003 pips)
Общий убыток:
-18 400.49 EUR (263 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
197 (85.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 690.77 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
88.92%
Макс. загрузка депозита:
52.23%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.00
Длинных трейдов:
2 311 (96.94%)
Коротких трейдов:
73 (3.06%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.00 EUR
Средняя прибыль:
9.54 EUR
Средний убыток:
-40.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
92 (-1 695.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 814.61 EUR (1)
Прирост в месяц:
-17.16%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 954.48 EUR
Максимальная:
4 852.44 EUR (202.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.33% (4 852.44 EUR)
По эквити:
43.13% (1 553.96 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|2362
|.DE40Cash
|8
|.USTECHCash
|6
|.US30Cash
|6
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US500Cash
|336
|.DE40Cash
|-164
|.USTECHCash
|207
|.US30Cash
|174
|EURCHF
|-620
|EURUSD
|54
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US500Cash
|-145K
|.DE40Cash
|-18
|.USTECHCash
|-1.9K
|.US30Cash
|-2.9K
|EURCHF
|-97
|EURUSD
|113
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +685.39 EUR
Худший трейд: -1 815 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +85.11 EUR
Макс. убыток в серии: -1 695.82 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
EGlobal-Cent6
|0.50 × 12
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.68 × 1984
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 107
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
-31%
0
0
USD
USD
67
EUR
EUR
28
94%
2 384
80%
89%
0.99
-0.00
EUR
EUR
70%
1:100