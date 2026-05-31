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Thomas Gebhardt

RoboAdvisor

Thomas Gebhardt
Thomas Gebhardt

Thomas Gebhardt

Trader | Broker | CopyTrading
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➡️ https://copyMe.eu
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1 комментарий
0 отзывов
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 -31%
RoboForex-Prime
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 384
Прибыльных трейдов:
1 927 (80.83%)
Убыточных трейдов:
457 (19.17%)
Лучший трейд:
685.39 EUR
Худший трейд:
-1 814.61 EUR
Общая прибыль:
18 389.60 EUR (112 003 pips)
Общий убыток:
-18 400.49 EUR (263 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
197 (85.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 690.77 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
88.92%
Макс. загрузка депозита:
52.23%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.00
Длинных трейдов:
2 311 (96.94%)
Коротких трейдов:
73 (3.06%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.00 EUR
Средняя прибыль:
9.54 EUR
Средний убыток:
-40.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
92 (-1 695.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 814.61 EUR (1)
Прирост в месяц:
-17.16%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 954.48 EUR
Максимальная:
4 852.44 EUR (202.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.33% (4 852.44 EUR)
По эквити:
43.13% (1 553.96 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US500Cash 2362
.DE40Cash 8
.USTECHCash 6
.US30Cash 6
EURCHF 1
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US500Cash 336
.DE40Cash -164
.USTECHCash 207
.US30Cash 174
EURCHF -620
EURUSD 54
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US500Cash -145K
.DE40Cash -18
.USTECHCash -1.9K
.US30Cash -2.9K
EURCHF -97
EURUSD 113
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +685.39 EUR
Худший трейд: -1 815 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +85.11 EUR
Макс. убыток в серии: -1 695.82 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
EGlobal-Cent6
0.50 × 12
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.68 × 1984
RoboForex-ECN-3
0.72 × 107
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
еще 33...
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★ Recommended Account Type: Live, MT4, Pro, ECN or Prime 1:100
★ Minimum Deposit: USD 400 (adequate EUR)

★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy RoboAdvisor ★★★★★

Нет отзывов
2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 12:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 22:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 22:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 19:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 09:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 09:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 14:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RoboAdvisor
39 USD в месяц
-31%
0
0
USD
67
EUR
28
94%
2 384
80%
89%
0.99
-0.00
EUR
70%
1:100
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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