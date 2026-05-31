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Thomas Gebhardt

RoboAdvisor

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分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US500Cash 2365
.DE40Cash 11
.USTECHCash 9
.US30Cash 9
EURCHF 1
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US500Cash 336
.DE40Cash -164
.USTECHCash 209
.US30Cash 172
EURCHF -620
EURUSD 54
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US500Cash -145K
.DE40Cash -419
.USTECHCash -489
.US30Cash -4.9K
EURCHF -97
EURUSD 113
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +685.39 EUR
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2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 12:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 22:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 22:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 19:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 09:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 09:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 14:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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