- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 396
盈利交易:
1 932 (80.63%)
亏损交易:
464 (19.37%)
最好交易:
685.39 EUR
最差交易:
-1 814.61 EUR
毛利:
18 397.57 EUR (115 991 pips)
毛利亏损:
-18 409.31 EUR (268 139 pips)
最大连续赢利:
197 (85.11 EUR)
最大连续盈利:
3 690.77 EUR (28)
夏普比率:
0.03
交易活动:
88.92%
最大入金加载:
52.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.00
长期交易:
2 323 (96.95%)
短期交易:
73 (3.05%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.00 EUR
平均利润:
9.52 EUR
平均损失:
-39.68 EUR
最大连续失误:
92 (-1 695.82 EUR)
最大连续亏损:
-1 814.61 EUR (1)
每月增长:
-25.31%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
2 954.48 EUR
最大值:
4 852.44 EUR (202.36%)
相对跌幅:
结余:
70.33% (4 852.44 EUR)
净值:
43.13% (1 553.96 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|2365
|.DE40Cash
|11
|.USTECHCash
|9
|.US30Cash
|9
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US500Cash
|336
|.DE40Cash
|-164
|.USTECHCash
|209
|.US30Cash
|172
|EURCHF
|-620
|EURUSD
|54
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US500Cash
|-145K
|.DE40Cash
|-419
|.USTECHCash
|-489
|.US30Cash
|-4.9K
|EURCHF
|-97
|EURUSD
|113
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +685.39 EUR
最差交易: -1 815 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +85.11 EUR
最大连续亏损: -1 695.82 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
EGlobal-Cent6
|0.50 × 12
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.68 × 1984
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 107
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
★ Recommended Broker: RoboForex (please use our affiliate code "pnam" for your subscription)
★ Recommended Account Type: Live, MT4, Pro, ECN or Prime 1:100
★ Minimum Deposit: USD 400 (adequate EUR)
★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy RoboAdvisor ★★★★★
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
-32%
0
0
USD
USD
66
EUR
EUR
28
94%
2 396
80%
89%
0.99
-0.00
EUR
EUR
70%
1:100