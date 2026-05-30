- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
63 (44.05%)
Убыточных трейдов:
80 (55.94%)
Лучший трейд:
441.82 RUB
Худший трейд:
-1 439.78 RUB
Общая прибыль:
7 429.94 RUB (9 414 pips)
Общий убыток:
-14 815.00 RUB (15 315 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (541.09 RUB)
Макс. прибыль в серии:
871.22 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
52.28%
Макс. загрузка депозита:
123.25%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
60 (41.96%)
Коротких трейдов:
83 (58.04%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-51.64 RUB
Средняя прибыль:
117.94 RUB
Средний убыток:
-185.19 RUB
Макс. серия проигрышей:
17 (-4 172.24 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 172.24 RUB (17)
Прирост в месяц:
-59.54%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 422.94 RUB
Максимальная:
8 018.72 RUB (72.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.48% (8 018.72 RUB)
По эквити:
28.13% (2 021.10 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCHFrfd
|27
|AUDUSDrfd
|24
|NZDUSDrfd
|18
|AUDCADrfd
|14
|AUDJPYrfd
|13
|EURUSDrfd
|9
|USDCHFrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|GBPCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|EURCHFrfd
|4
|USDJPYrfd
|3
|EURAUDrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|GBPUSDrfd
|2
|EURCADrfd
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCHFrfd
|-43
|AUDUSDrfd
|-3
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|7
|AUDJPYrfd
|-19
|EURUSDrfd
|2
|USDCHFrfd
|-7
|USDCADrfd
|-3
|GBPCHFrfd
|3
|GBPJPYrfd
|4
|EURCHFrfd
|-5
|USDJPYrfd
|-2
|EURAUDrfd
|-6
|GBPAUDrfd
|0
|GBPUSDrfd
|-4
|EURCADrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCHFrfd
|-648
|AUDUSDrfd
|-615
|NZDUSDrfd
|-2.4K
|AUDCADrfd
|1.1K
|AUDJPYrfd
|-1.8K
|EURUSDrfd
|198
|USDCHFrfd
|-458
|USDCADrfd
|-403
|GBPCHFrfd
|199
|GBPJPYrfd
|468
|EURCHFrfd
|-319
|USDJPYrfd
|-266
|EURAUDrfd
|-719
|GBPAUDrfd
|-51
|GBPUSDrfd
|-339
|EURCADrfd
|107
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +441.82 RUB
Худший трейд: -1 440 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +541.09 RUB
Макс. убыток в серии: -4 172.24 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля от уровней на пробой
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
USD
5.7K
RUB
RUB
10
0%
143
44%
52%
0.50
-51.64
RUB
RUB
66%
1:40