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Сигналы / MetaTrader 5 / Amigo
Sergei Pletnev

Amigo

Sergei Pletnev
Sergei Pletnev

Sergei Pletnev

0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -64%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
63 (44.05%)
Убыточных трейдов:
80 (55.94%)
Лучший трейд:
441.82 RUB
Худший трейд:
-1 439.78 RUB
Общая прибыль:
7 429.94 RUB (9 414 pips)
Общий убыток:
-14 815.00 RUB (15 315 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (541.09 RUB)
Макс. прибыль в серии:
871.22 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
52.28%
Макс. загрузка депозита:
123.25%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
60 (41.96%)
Коротких трейдов:
83 (58.04%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-51.64 RUB
Средняя прибыль:
117.94 RUB
Средний убыток:
-185.19 RUB
Макс. серия проигрышей:
17 (-4 172.24 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 172.24 RUB (17)
Прирост в месяц:
-59.54%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 422.94 RUB
Максимальная:
8 018.72 RUB (72.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.48% (8 018.72 RUB)
По эквити:
28.13% (2 021.10 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCHFrfd 27
AUDUSDrfd 24
NZDUSDrfd 18
AUDCADrfd 14
AUDJPYrfd 13
EURUSDrfd 9
USDCHFrfd 7
USDCADrfd 6
GBPCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
EURCHFrfd 4
USDJPYrfd 3
EURAUDrfd 3
GBPAUDrfd 2
GBPUSDrfd 2
EURCADrfd 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCHFrfd -43
AUDUSDrfd -3
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 7
AUDJPYrfd -19
EURUSDrfd 2
USDCHFrfd -7
USDCADrfd -3
GBPCHFrfd 3
GBPJPYrfd 4
EURCHFrfd -5
USDJPYrfd -2
EURAUDrfd -6
GBPAUDrfd 0
GBPUSDrfd -4
EURCADrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCHFrfd -648
AUDUSDrfd -615
NZDUSDrfd -2.4K
AUDCADrfd 1.1K
AUDJPYrfd -1.8K
EURUSDrfd 198
USDCHFrfd -458
USDCADrfd -403
GBPCHFrfd 199
GBPJPYrfd 468
EURCHFrfd -319
USDJPYrfd -266
EURAUDrfd -719
GBPAUDrfd -51
GBPUSDrfd -339
EURCADrfd 107
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +441.82 RUB
Худший трейд: -1 440 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +541.09 RUB
Макс. убыток в серии: -4 172.24 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля от уровней на пробой

Нет отзывов
2026.08.10 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.03 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 09:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.26 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 15:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 18:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 10:45
Share of trading days is too low
2026.06.01 10:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.01 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.30 06:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 06:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.30 06:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.05.30 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 32 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Amigo
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
5.7K
RUB
10
0%
143
44%
52%
0.50
-51.64
RUB
66%
1:40
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