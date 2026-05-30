- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
143
盈利交易:
63 (44.05%)
亏损交易:
80 (55.94%)
最好交易:
441.82 RUB
最差交易:
-1 439.78 RUB
毛利:
7 429.94 RUB (9 414 pips)
毛利亏损:
-14 815.00 RUB (15 315 pips)
最大连续赢利:
5 (541.09 RUB)
最大连续盈利:
871.22 RUB (3)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
49.24%
最大入金加载:
123.25%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.92
长期交易:
60 (41.96%)
短期交易:
83 (58.04%)
利润因子:
0.50
预期回报:
-51.64 RUB
平均利润:
117.94 RUB
平均损失:
-185.19 RUB
最大连续失误:
17 (-4 172.24 RUB)
最大连续亏损:
-4 172.24 RUB (17)
每月增长:
-47.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 422.94 RUB
最大值:
8 018.72 RUB (72.65%)
相对跌幅:
结余:
66.48% (8 018.72 RUB)
净值:
28.13% (2 021.10 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCHFrfd
|27
|AUDUSDrfd
|24
|NZDUSDrfd
|18
|AUDCADrfd
|14
|AUDJPYrfd
|13
|EURUSDrfd
|9
|USDCHFrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|GBPCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|EURCHFrfd
|4
|USDJPYrfd
|3
|EURAUDrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|GBPUSDrfd
|2
|EURCADrfd
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCHFrfd
|-43
|AUDUSDrfd
|-3
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|7
|AUDJPYrfd
|-19
|EURUSDrfd
|2
|USDCHFrfd
|-7
|USDCADrfd
|-3
|GBPCHFrfd
|3
|GBPJPYrfd
|4
|EURCHFrfd
|-5
|USDJPYrfd
|-2
|EURAUDrfd
|-6
|GBPAUDrfd
|0
|GBPUSDrfd
|-4
|EURCADrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCHFrfd
|-648
|AUDUSDrfd
|-615
|NZDUSDrfd
|-2.4K
|AUDCADrfd
|1.1K
|AUDJPYrfd
|-1.8K
|EURUSDrfd
|198
|USDCHFrfd
|-458
|USDCADrfd
|-403
|GBPCHFrfd
|199
|GBPJPYrfd
|468
|EURCHFrfd
|-319
|USDJPYrfd
|-266
|EURAUDrfd
|-719
|GBPAUDrfd
|-51
|GBPUSDrfd
|-339
|EURCADrfd
|107
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +441.82 RUB
最差交易: -1 440 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +541.09 RUB
最大连续亏损: -4 172.24 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-64%
0
0
USD
USD
5.7K
RUB
RUB
10
0%
143
44%
49%
0.50
-51.64
RUB
RUB
66%
1:40