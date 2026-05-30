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Sergei Pletnev

Amigo

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毛利:
7 429.94 RUB (9 414 pips)
毛利亏损:
-14 815.00 RUB (15 315 pips)
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夏普比率:
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15 小时
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短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
117.94 RUB
平均损失:
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最大连续失误:
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算法交易:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCHFrfd 27
AUDUSDrfd 24
NZDUSDrfd 18
AUDCADrfd 14
AUDJPYrfd 13
EURUSDrfd 9
USDCHFrfd 7
USDCADrfd 6
GBPCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
EURCHFrfd 4
USDJPYrfd 3
EURAUDrfd 3
GBPAUDrfd 2
GBPUSDrfd 2
EURCADrfd 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCHFrfd -43
AUDUSDrfd -3
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 7
AUDJPYrfd -19
EURUSDrfd 2
USDCHFrfd -7
USDCADrfd -3
GBPCHFrfd 3
GBPJPYrfd 4
EURCHFrfd -5
USDJPYrfd -2
EURAUDrfd -6
GBPAUDrfd 0
GBPUSDrfd -4
EURCADrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCHFrfd -648
AUDUSDrfd -615
NZDUSDrfd -2.4K
AUDCADrfd 1.1K
AUDJPYrfd -1.8K
EURUSDrfd 198
USDCHFrfd -458
USDCADrfd -403
GBPCHFrfd 199
GBPJPYrfd 468
EURCHFrfd -319
USDJPYrfd -266
EURAUDrfd -719
GBPAUDrfd -51
GBPUSDrfd -339
EURCADrfd 107
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
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2026.08.11 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.10 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.03 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 09:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.26 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 15:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 18:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 10:45
Share of trading days is too low
2026.06.01 10:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.01 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.30 06:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 06:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.30 06:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.05.30 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 32 days
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