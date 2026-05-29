- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GER40
|39
|XAUUSD+
|34
|SP500
|29
|USDJPY+
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GER40
|419
|XAUUSD+
|548
|SP500
|327
|USDJPY+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GER40
|219K
|XAUUSD+
|37K
|SP500
|42K
|USDJPY+
|5.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageGlobalPrimeAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Ducat EA — multi-symbol trend following across gold, indices and JPY pairs.
Read this before you subscribe: maximum drawdown on this account is 65%, and trading activity sits at 100%. This is the high-risk configuration and it is genuinely high risk. Ducat holds correlated exposure across multiple instruments simultaneously, which means drawdowns arrive across the whole book at once rather than one symbol at a time.
If the equity curve appeals but the drawdown does not, the EA's lower risk presets target roughly a third of this exposure. The full EA is available on the MQL5 Market — https://www.mql5.com/en/market/product/174055
Simon Reeves / Starpoint Trading
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