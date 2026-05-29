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Сигналы / MetaTrader 5 / Ducat Live Signal High Risk
Simon Reeves

Ducat Live Signal High Risk

Simon Reeves
Simon Reeves

Simon Reeves

5 (27)
With over ten years of experience in financial markets I bring institutional-level risk management principles to retail algorithmic trading.
My Trading Philosophy:
Risk management comes first, profits follow
Thorough backtesting and forward testing before deployment
4 продукта 5 сигналов
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 72%
VantageGlobalPrimeAU-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
91 (78.44%)
Убыточных трейдов:
25 (21.55%)
Лучший трейд:
155.78 USD
Худший трейд:
-184.80 USD
Общая прибыль:
2 599.31 USD (645 958 pips)
Общий убыток:
-1 288.56 USD (342 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (275.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
275.02 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.10%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.76
Длинных трейдов:
114 (98.28%)
Коротких трейдов:
2 (1.72%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
11.30 USD
Средняя прибыль:
28.56 USD
Средний убыток:
-51.54 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-220.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-220.41 USD (2)
Прирост в месяц:
26.09%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
275.56 USD (13.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.16% (137.69 USD)
По эквити:
65.03% (997.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GER40 39
XAUUSD+ 34
SP500 29
USDJPY+ 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GER40 419
XAUUSD+ 548
SP500 327
USDJPY+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GER40 219K
XAUUSD+ 37K
SP500 42K
USDJPY+ 5.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +155.78 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +275.02 USD
Макс. убыток в серии: -220.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageGlobalPrimeAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Ducat EA — multi-symbol trend following across gold, indices and JPY pairs.

Read this before you subscribe: maximum drawdown on this account is 65%, and trading activity sits at 100%. This is the high-risk configuration and it is genuinely high risk. Ducat holds correlated exposure across multiple instruments simultaneously, which means drawdowns arrive across the whole book at once rather than one symbol at a time.

If the equity curve appeals but the drawdown does not, the EA's lower risk presets target roughly a third of this exposure. The full EA is available on the MQL5 Market — https://www.mql5.com/en/market/product/174055

Simon Reeves / Starpoint Trading


Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.03 20:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 18:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 17:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 12:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 20:45
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 17:44
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 23:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 10:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.12 09:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.11 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 11:21
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ducat Live Signal High Risk
99 USD в месяц
72%
0
0
USD
5.8K
USD
11
97%
116
78%
100%
2.01
11.30
USD
65%
1:500
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