- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
45 (88.23%)
Убыточных трейдов:
6 (11.76%)
Лучший трейд:
125.93 USD
Худший трейд:
-21.90 USD
Общая прибыль:
475.67 USD (478 365 pips)
Общий убыток:
-105.70 USD (105 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (187.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.66 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
5.08%
Макс. загрузка депозита:
11.02%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.17
Длинных трейдов:
23 (45.10%)
Коротких трейдов:
28 (54.90%)
Профит фактор:
4.50
Мат. ожидание:
7.25 USD
Средняя прибыль:
10.57 USD
Средний убыток:
-17.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.62 USD (2)
Прирост в месяц:
44.27%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.00 USD (19.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.33% (59.90 USD)
По эквити:
18.20% (17.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|370
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|373K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.93 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +187.66 USD
Макс. убыток в серии: -40.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
312%
0
0
USD
USD
548
USD
USD
12
92%
51
88%
5%
4.50
7.25
USD
USD
18%
1:500