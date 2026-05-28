СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Beaver
Arnold Bobrinskii

Gold Beaver

Arnold Bobrinskii
Arnold Bobrinskii

Arnold Bobrinskii

3.5 (128)
My products are ONLY SOLD via MQL5 website. If you see it somewhere else, be aware of scam.
Contacts:
https://t.me/BoberEas
7 продуктов 1 сигнал 13 комментариев
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 312%
Weltrade-Real
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
45 (88.23%)
Убыточных трейдов:
6 (11.76%)
Лучший трейд:
125.93 USD
Худший трейд:
-21.90 USD
Общая прибыль:
475.67 USD (478 365 pips)
Общий убыток:
-105.70 USD (105 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (187.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.66 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
5.08%
Макс. загрузка депозита:
11.02%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.17
Длинных трейдов:
23 (45.10%)
Коротких трейдов:
28 (54.90%)
Профит фактор:
4.50
Мат. ожидание:
7.25 USD
Средняя прибыль:
10.57 USD
Средний убыток:
-17.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.62 USD (2)
Прирост в месяц:
44.27%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.00 USD (19.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.33% (59.90 USD)
По эквити:
18.20% (17.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i 370
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i 373K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.93 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +187.66 USD
Макс. убыток в серии: -40.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.01 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 05:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 01:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.22 11:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 18:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.06.17 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.07 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 12:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.29 12:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 15:15
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.05.28 15:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.28 15:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Beaver
999 USD в месяц
312%
0
0
USD
548
USD
12
92%
51
88%
5%
4.50
7.25
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.