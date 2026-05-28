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Arnold Bobrinskii

Gold Beaver

Arnold Bobrinskii
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3.5 (128)
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可靠性
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每月复制 999 USD per 
增长自 2026 316%
Weltrade-Real
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  • 成长
  • 结余
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交易:
58
盈利交易:
52 (89.65%)
亏损交易:
6 (10.34%)
最好交易:
125.93 USD
最差交易:
-21.90 USD
毛利:
480.39 USD (483 050 pips)
毛利亏损:
-105.70 USD (105 722 pips)
最大连续赢利:
18 (187.66 USD)
最大连续盈利:
187.66 USD (18)
夏普比率:
0.39
交易活动:
5.08%
最大入金加载:
11.02%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.24
长期交易:
30 (51.72%)
短期交易:
28 (48.28%)
利润因子:
4.54
预期回报:
6.46 USD
平均利润:
9.24 USD
平均损失:
-17.62 USD
最大连续失误:
2 (-40.62 USD)
最大连续亏损:
-40.62 USD (2)
每月增长:
45.52%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
60.00 USD (19.97%)
相对跌幅:
结余:
14.33% (59.90 USD)
净值:
18.20% (17.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_i 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_i 375
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_i 377K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
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最好交易: +125.93 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +187.66 USD
最大连续亏损: -40.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.05 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.01 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 05:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 01:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.22 11:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 18:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.06.17 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.07 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 12:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.29 12:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 15:15
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.05.28 15:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.28 15:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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