- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
52 (89.65%)
亏损交易:
6 (10.34%)
最好交易:
125.93 USD
最差交易:
-21.90 USD
毛利:
480.39 USD (483 050 pips)
毛利亏损:
-105.70 USD (105 722 pips)
最大连续赢利:
18 (187.66 USD)
最大连续盈利:
187.66 USD (18)
夏普比率:
0.39
交易活动:
5.08%
最大入金加载:
11.02%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.24
长期交易:
30 (51.72%)
短期交易:
28 (48.28%)
利润因子:
4.54
预期回报:
6.46 USD
平均利润:
9.24 USD
平均损失:
-17.62 USD
最大连续失误:
2 (-40.62 USD)
最大连续亏损:
-40.62 USD (2)
每月增长:
45.52%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
60.00 USD (19.97%)
相对跌幅:
结余:
14.33% (59.90 USD)
净值:
18.20% (17.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_i
|375
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_i
|377K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125.93 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +187.66 USD
最大连续亏损: -40.62 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
316%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
12
93%
58
89%
5%
4.54
6.46
USD
USD
18%
1:500