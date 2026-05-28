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Сигналы / MetaTrader 5 / Trading Flow v862
La Tuyen Liet

Trading Flow v862

La Tuyen Liet
La Tuyen Liet

La Tuyen Liet

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 84%
Exness-MT5Real7
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
71 (84.52%)
Убыточных трейдов:
13 (15.48%)
Лучший трейд:
217.42 USD
Худший трейд:
-72.40 USD
Общая прибыль:
1 116.23 USD (2 238 956 pips)
Общий убыток:
-248.11 USD (615 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (648.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
648.74 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
36.70%
Макс. загрузка депозита:
6.02%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
8.83
Длинных трейдов:
38 (45.24%)
Коротких трейдов:
46 (54.76%)
Профит фактор:
4.50
Мат. ожидание:
10.33 USD
Средняя прибыль:
15.72 USD
Средний убыток:
-19.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-94.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.97 USD (4)
Прирост в месяц:
54.48%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
98.37 USD (8.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.48% (98.33 USD)
По эквити:
10.91% (152.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
BTCUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 750
BTCUSD 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 521K
BTCUSD 1.1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +217.42 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +648.74 USD
Макс. убыток в серии: -94.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real34
1.75 × 4
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
Exness-MT5Real28
24.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
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Нет отзывов
2026.08.06 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.30 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.17 18:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.28 02:16
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.05.28 02:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.28 02:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Flow v862
40 USD в месяц
84%
0
0
USD
2K
USD
11
66%
84
84%
37%
4.49
10.33
USD
11%
1:200
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