- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
71 (84.52%)
Убыточных трейдов:
13 (15.48%)
Лучший трейд:
217.42 USD
Худший трейд:
-72.40 USD
Общая прибыль:
1 116.23 USD (2 238 956 pips)
Общий убыток:
-248.11 USD (615 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (648.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
648.74 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
36.70%
Макс. загрузка депозита:
6.02%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
8.83
Длинных трейдов:
38 (45.24%)
Коротких трейдов:
46 (54.76%)
Профит фактор:
4.50
Мат. ожидание:
10.33 USD
Средняя прибыль:
15.72 USD
Средний убыток:
-19.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-94.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.97 USD (4)
Прирост в месяц:
54.48%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
98.37 USD (8.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.48% (98.33 USD)
По эквити:
10.91% (152.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|BTCUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|750
|BTCUSD
|118
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|521K
|BTCUSD
|1.1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +217.42 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +648.74 USD
Макс. убыток в серии: -94.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real28
|24.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
84%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
66%
84
84%
37%
4.49
10.33
USD
USD
11%
1:200