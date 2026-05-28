- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
71 (84.52%)
亏损交易:
13 (15.48%)
最好交易:
217.42 USD
最差交易:
-72.40 USD
毛利:
1 116.23 USD (2 238 956 pips)
毛利亏损:
-248.11 USD (615 611 pips)
最大连续赢利:
25 (648.74 USD)
最大连续盈利:
648.74 USD (25)
夏普比率:
0.34
交易活动:
38.75%
最大入金加载:
6.02%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
11 小时
采收率:
8.83
长期交易:
38 (45.24%)
短期交易:
46 (54.76%)
利润因子:
4.50
预期回报:
10.33 USD
平均利润:
15.72 USD
平均损失:
-19.09 USD
最大连续失误:
4 (-94.97 USD)
最大连续亏损:
-94.97 USD (4)
每月增长:
54.48%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
98.37 USD (8.49%)
相对跌幅:
结余:
8.48% (98.33 USD)
净值:
10.91% (152.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|BTCUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|750
|BTCUSD
|118
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|521K
|BTCUSD
|1.1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +217.42 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +648.74 USD
最大连续亏损: -94.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real28
|24.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
84%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
66%
84
84%
39%
4.49
10.33
USD
USD
11%
1:200