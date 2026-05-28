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La Tuyen Liet

Trading Flow v862

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交易:
84
盈利交易:
71 (84.52%)
亏损交易:
13 (15.48%)
最好交易:
217.42 USD
最差交易:
-72.40 USD
毛利:
1 116.23 USD (2 238 956 pips)
毛利亏损:
-248.11 USD (615 611 pips)
最大连续赢利:
25 (648.74 USD)
最大连续盈利:
648.74 USD (25)
夏普比率:
0.34
交易活动:
38.75%
最大入金加载:
6.02%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
11 小时
采收率:
8.83
长期交易:
38 (45.24%)
短期交易:
46 (54.76%)
利润因子:
4.50
预期回报:
10.33 USD
平均利润:
15.72 USD
平均损失:
-19.09 USD
最大连续失误:
4 (-94.97 USD)
最大连续亏损:
-94.97 USD (4)
每月增长:
54.48%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
98.37 USD (8.49%)
相对跌幅:
结余:
8.48% (98.33 USD)
净值:
10.91% (152.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 43
BTCUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 750
BTCUSD 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 521K
BTCUSD 1.1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +217.42 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 25
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最大连续盈利: +648.74 USD
最大连续亏损: -94.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real34
1.75 × 4
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
Exness-MT5Real28
24.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
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没有评论
2026.08.06 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.30 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.17 18:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.28 02:16
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.05.28 02:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.28 02:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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84%
39%
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USD
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