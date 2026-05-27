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Всего трейдов:
5 482
Прибыльных трейдов:
3 212 (58.59%)
Убыточных трейдов:
2 270 (41.41%)
Лучший трейд:
628.72 USD
Худший трейд:
-569.14 USD
Общая прибыль:
75 014.78 USD (2 401 922 pips)
Общий убыток:
-57 363.54 USD (1 747 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (2 197.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 638.84 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.71%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
2 997 (54.67%)
Коротких трейдов:
2 485 (45.33%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
3.22 USD
Средняя прибыль:
23.35 USD
Средний убыток:
-25.27 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 719.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 719.69 USD (23)
Прирост в месяц:
1.17%
Годовой прогноз:
14.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
850.70 USD
Максимальная:
5 270.74 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.44% (5 266.70 USD)
По эквити:
0.74% (848.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1732
|NDX
|863
|SP500
|756
|WS30
|424
|USDJPY
|391
|AUDCAD
|322
|NZDCAD
|205
|GDAXI
|196
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|116
|AUDNZD
|83
|EURNZD
|50
|AUDUSD
|44
|CHFJPY
|40
|AUDJPY
|28
|EURGBP
|26
|EURJPY
|23
|NZDUSD
|22
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|7
|EURCAD
|5
|USDCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|-175
|SP500
|840
|WS30
|-1.6K
|USDJPY
|275
|AUDCAD
|307
|NZDCAD
|-196
|GDAXI
|-288
|GBPUSD
|264
|EURUSD
|2.1K
|AUDNZD
|20
|EURNZD
|390
|AUDUSD
|-400
|CHFJPY
|184
|AUDJPY
|225
|EURGBP
|70
|EURJPY
|-1.1K
|NZDUSD
|-728
|GBPJPY
|-1.2K
|EURAUD
|70
|EURCAD
|-8
|USDCHF
|-13
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|614K
|NDX
|-10K
|SP500
|1.2K
|WS30
|-1.9K
|USDJPY
|12K
|AUDCAD
|20K
|NZDCAD
|1.9K
|GDAXI
|-1.1K
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|33K
|AUDNZD
|-1.4K
|EURNZD
|9.3K
|AUDUSD
|-2.3K
|CHFJPY
|5.9K
|AUDJPY
|2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURJPY
|-19K
|NZDUSD
|-3.3K
|GBPJPY
|-18K
|EURAUD
|425
|EURCAD
|-493
|USDCHF
|-502
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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Лучший трейд: +628.72 USD
Худший трейд: -569 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 197.71 USD
Макс. убыток в серии: -1 719.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.87 × 5293
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.01 × 422
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 191
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.73 × 41
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.86 × 7
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
80
98%
5 482
58%
100%
1.30
3.22
USD
USD
4%
1:200