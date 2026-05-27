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Сигналы / MetaTrader 5 / Not Relased yet
Sharif Hamwi

Not Relased yet

Sharif Hamwi
Sharif Hamwi

Sharif Hamwi

0 отзывов
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 482
Прибыльных трейдов:
3 212 (58.59%)
Убыточных трейдов:
2 270 (41.41%)
Лучший трейд:
628.72 USD
Худший трейд:
-569.14 USD
Общая прибыль:
75 014.78 USD (2 401 922 pips)
Общий убыток:
-57 363.54 USD (1 747 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (2 197.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 638.84 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.71%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
2 997 (54.67%)
Коротких трейдов:
2 485 (45.33%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
3.22 USD
Средняя прибыль:
23.35 USD
Средний убыток:
-25.27 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 719.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 719.69 USD (23)
Прирост в месяц:
1.17%
Годовой прогноз:
14.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
850.70 USD
Максимальная:
5 270.74 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.44% (5 266.70 USD)
По эквити:
0.74% (848.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1732
NDX 863
SP500 756
WS30 424
USDJPY 391
AUDCAD 322
NZDCAD 205
GDAXI 196
GBPUSD 127
EURUSD 116
AUDNZD 83
EURNZD 50
AUDUSD 44
CHFJPY 40
AUDJPY 28
EURGBP 26
EURJPY 23
NZDUSD 22
GBPJPY 19
EURAUD 7
EURCAD 5
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 19K
NDX -175
SP500 840
WS30 -1.6K
USDJPY 275
AUDCAD 307
NZDCAD -196
GDAXI -288
GBPUSD 264
EURUSD 2.1K
AUDNZD 20
EURNZD 390
AUDUSD -400
CHFJPY 184
AUDJPY 225
EURGBP 70
EURJPY -1.1K
NZDUSD -728
GBPJPY -1.2K
EURAUD 70
EURCAD -8
USDCHF -13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 614K
NDX -10K
SP500 1.2K
WS30 -1.9K
USDJPY 12K
AUDCAD 20K
NZDCAD 1.9K
GDAXI -1.1K
GBPUSD 10K
EURUSD 33K
AUDNZD -1.4K
EURNZD 9.3K
AUDUSD -2.3K
CHFJPY 5.9K
AUDJPY 2.9K
EURGBP 1.6K
EURJPY -19K
NZDUSD -3.3K
GBPJPY -18K
EURAUD 425
EURCAD -493
USDCHF -502
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +628.72 USD
Худший трейд: -569 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 197.71 USD
Макс. убыток в серии: -1 719.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.87 × 5293
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.01 × 422
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 191
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
VantageFXInternational-Live
2.73 × 41
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.86 × 7
еще 26...
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Нет отзывов
2026.05.27 20:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 20:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 20:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.45% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 19:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.27 19:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 19:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Not Relased yet
50 USD в месяц
18%
0
0
USD
118K
USD
80
98%
5 482
58%
100%
1.30
3.22
USD
4%
1:200
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