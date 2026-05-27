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Sharif Hamwi

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盈利交易:
3 216 (58.57%)
亏损交易:
2 274 (41.42%)
最好交易:
628.72 USD
最差交易:
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毛利:
75 065.60 USD (2 405 571 pips)
毛利亏损:
-57 561.94 USD (1 755 339 pips)
最大连续赢利:
34 (2 197.71 USD)
最大连续盈利:
2 638.84 USD (21)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
14.71%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.32
长期交易:
3 005 (54.74%)
短期交易:
2 485 (45.26%)
利润因子:
1.30
预期回报:
3.19 USD
平均利润:
23.34 USD
平均损失:
-25.31 USD
最大连续失误:
23 (-1 719.69 USD)
最大连续亏损:
-1 719.69 USD (23)
每月增长:
1.16%
年度预测:
14.31%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
850.70 USD
最大值:
5 270.74 USD (4.45%)
相对跌幅:
结余:
4.44% (5 266.70 USD)
净值:
0.74% (848.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1738
NDX 863
SP500 756
WS30 424
USDJPY 391
AUDCAD 323
NZDCAD 205
GDAXI 196
GBPUSD 127
EURUSD 116
AUDNZD 83
EURNZD 50
AUDUSD 45
CHFJPY 40
AUDJPY 28
EURGBP 26
EURJPY 23
NZDUSD 22
GBPJPY 19
EURAUD 7
EURCAD 5
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 18K
NDX -175
SP500 840
WS30 -1.6K
USDJPY 275
AUDCAD 308
NZDCAD -196
GDAXI -288
GBPUSD 264
EURUSD 2.1K
AUDNZD 20
EURNZD 390
AUDUSD -382
CHFJPY 184
AUDJPY 225
EURGBP 70
EURJPY -1.1K
NZDUSD -728
GBPJPY -1.2K
EURAUD 70
EURCAD -8
USDCHF -13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 610K
NDX -10K
SP500 1.2K
WS30 -1.9K
USDJPY 12K
AUDCAD 20K
NZDCAD 1.9K
GDAXI -1.1K
GBPUSD 10K
EURUSD 33K
AUDNZD -1.4K
EURNZD 9.3K
AUDUSD -2.2K
CHFJPY 5.9K
AUDJPY 2.9K
EURGBP 1.6K
EURJPY -19K
NZDUSD -3.3K
GBPJPY -18K
EURAUD 425
EURCAD -493
USDCHF -502
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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FPMarketsLLC-Live
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Exness-MT5Real31
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GFXSecurities-GFXSECURITIES
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2026.05.27 20:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 20:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 20:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 20:12
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.45% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 19:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.27 19:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 19:12
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58%
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