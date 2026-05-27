- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 490
盈利交易:
3 216 (58.57%)
亏损交易:
2 274 (41.42%)
最好交易:
628.72 USD
最差交易:
-569.14 USD
毛利:
75 065.60 USD (2 405 571 pips)
毛利亏损:
-57 561.94 USD (1 755 339 pips)
最大连续赢利:
34 (2 197.71 USD)
最大连续盈利:
2 638.84 USD (21)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.71%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.32
长期交易:
3 005 (54.74%)
短期交易:
2 485 (45.26%)
利润因子:
1.30
预期回报:
3.19 USD
平均利润:
23.34 USD
平均损失:
-25.31 USD
最大连续失误:
23 (-1 719.69 USD)
最大连续亏损:
-1 719.69 USD (23)
每月增长:
1.16%
年度预测:
14.31%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
850.70 USD
最大值:
5 270.74 USD (4.45%)
相对跌幅:
结余:
4.44% (5 266.70 USD)
净值:
0.74% (848.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1738
|NDX
|863
|SP500
|756
|WS30
|424
|USDJPY
|391
|AUDCAD
|323
|NZDCAD
|205
|GDAXI
|196
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|116
|AUDNZD
|83
|EURNZD
|50
|AUDUSD
|45
|CHFJPY
|40
|AUDJPY
|28
|EURGBP
|26
|EURJPY
|23
|NZDUSD
|22
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|7
|EURCAD
|5
|USDCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18K
|NDX
|-175
|SP500
|840
|WS30
|-1.6K
|USDJPY
|275
|AUDCAD
|308
|NZDCAD
|-196
|GDAXI
|-288
|GBPUSD
|264
|EURUSD
|2.1K
|AUDNZD
|20
|EURNZD
|390
|AUDUSD
|-382
|CHFJPY
|184
|AUDJPY
|225
|EURGBP
|70
|EURJPY
|-1.1K
|NZDUSD
|-728
|GBPJPY
|-1.2K
|EURAUD
|70
|EURCAD
|-8
|USDCHF
|-13
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|610K
|NDX
|-10K
|SP500
|1.2K
|WS30
|-1.9K
|USDJPY
|12K
|AUDCAD
|20K
|NZDCAD
|1.9K
|GDAXI
|-1.1K
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|33K
|AUDNZD
|-1.4K
|EURNZD
|9.3K
|AUDUSD
|-2.2K
|CHFJPY
|5.9K
|AUDJPY
|2.9K
|EURGBP
|1.6K
|EURJPY
|-19K
|NZDUSD
|-3.3K
|GBPJPY
|-18K
|EURAUD
|425
|EURCAD
|-493
|USDCHF
|-502
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +628.72 USD
最差交易: -569 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +2 197.71 USD
最大连续亏损: -1 719.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.87 × 5293
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.01 × 422
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 191
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.73 × 41
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.86 × 7
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
18%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
80
98%
5 490
58%
100%
1.30
3.19
USD
USD
4%
1:200