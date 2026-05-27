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Сигналы / MetaTrader 5 / Optima Swing
Imam Rozaki

Optima Swing

Imam Rozaki
Imam Rozaki

Imam Rozaki

I trade more than 7 Years in Forex Market. lets grow together.
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -56%
GBEbrokers-LIVE
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
192 (43.63%)
Убыточных трейдов:
248 (56.36%)
Лучший трейд:
32.32 EUR
Худший трейд:
-83.43 EUR
Общая прибыль:
283.25 EUR (167 698 pips)
Общий убыток:
-845.44 EUR (638 261 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
41.20 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
86.36%
Макс. загрузка депозита:
106.98%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
322 (73.18%)
Коротких трейдов:
118 (26.82%)
Профит фактор:
0.34
Мат. ожидание:
-1.28 EUR
Средняя прибыль:
1.48 EUR
Средний убыток:
-3.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
27 (-25.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.22 EUR (3)
Прирост в месяц:
-23.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
565.13 EUR
Максимальная:
566.54 EUR (56.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.51% (565.83 EUR)
По эквити:
16.03% (86.36 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 58
USTEC.c 43
EURAUDc 31
DE40n.c 28
EURUSDc 25
GBPJPYc 22
DE40.c 18
CHFJPYc 18
EURUSD 16
BTCUSD 15
USDCHFc 15
EURNZDc 14
GBPCHFc 12
EURJPYc 12
GBPNZDc 11
GBPAUDc 11
GBPUSDc 8
US500.c 7
EURGBPc 7
GBPCADc 7
XAUEUR 6
AUDJPYc 6
AUDCHFc 6
USDJPYc 6
DJ30.c 5
AUDUSDc 4
GBPUSD 3
EURCHF 3
EURCHFc 3
BTCEUR 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
UK100.c 2
BTCJPY 2
NZDCHFc 2
XAGEUR 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
EURCADc 1
USDCADc 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -176
USTEC.c -124
EURAUDc 16
DE40n.c -6
EURUSDc 4
GBPJPYc -4
DE40.c -20
CHFJPYc -19
EURUSD 1
BTCUSD -40
USDCHFc -59
EURNZDc -19
GBPCHFc 2
EURJPYc -10
GBPNZDc -3
GBPAUDc -16
GBPUSDc -23
US500.c 3
EURGBPc -2
GBPCADc 3
XAUEUR 12
AUDJPYc 9
AUDCHFc -5
USDJPYc 0
DJ30.c 11
AUDUSDc -2
GBPUSD -115
EURCHF -3
EURCHFc -3
BTCEUR -5
NZDJPY -5
GBPNZD 2
UK100.c -4
BTCJPY -1
NZDCHFc 0
XAGEUR -36
USDCAD 0
AUDUSD -4
GBPJPY 8
GBPAUD -5
EURCADc -1
USDCADc 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -18K
USTEC.c -125K
EURAUDc 2.9K
DE40n.c -5.5K
EURUSDc 573
GBPJPYc -477
DE40.c -17K
CHFJPYc -3.0K
EURUSD 127
BTCUSD -293K
USDCHFc -5K
EURNZDc -3.2K
GBPCHFc 199
EURJPYc -1.4K
GBPNZDc -506
GBPAUDc -2.2K
GBPUSDc -2.2K
US500.c 2.9K
EURGBPc 86
GBPCADc 488
XAUEUR 1K
AUDJPYc 1.5K
AUDCHFc -383
USDJPYc 32
DJ30.c 11K
AUDUSDc -201
GBPUSD -880
EURCHF -264
EURCHFc -197
BTCEUR -22K
NZDJPY -395
GBPNZD 76
UK100.c -2.9K
BTCJPY 13K
NZDCHFc 37
XAGEUR -640
USDCAD 12
AUDUSD -89
GBPJPY 260
GBPAUD -140
EURCADc -79
USDCADc 118
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.32 EUR
Худший трейд: -83 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.21 EUR
Макс. убыток в серии: -25.87 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GBEbrokers-LIVE
0.49 × 413
AdmiralMarkets-Live
10.09 × 11
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Swing trade style. 1 - 4 trade a month
Нет отзывов
2026.08.06 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.30 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.03 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.29 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.29 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.28 12:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 11:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 11:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 04:18
Share of trading days is too low
2026.05.28 04:18
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.28 04:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 03:16
Share of trading days is too low
2026.05.28 03:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.28 03:16
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 17:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 17:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 17:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.27 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Optima Swing
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
438
EUR
11
0%
440
43%
86%
0.33
-1.28
EUR
57%
1:30
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