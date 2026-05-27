- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
192 (43.63%)
Убыточных трейдов:
248 (56.36%)
Лучший трейд:
32.32 EUR
Худший трейд:
-83.43 EUR
Общая прибыль:
283.25 EUR (167 698 pips)
Общий убыток:
-845.44 EUR (638 261 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
41.20 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
86.36%
Макс. загрузка депозита:
106.98%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
70
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
322 (73.18%)
Коротких трейдов:
118 (26.82%)
Профит фактор:
0.34
Мат. ожидание:
-1.28 EUR
Средняя прибыль:
1.48 EUR
Средний убыток:
-3.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
27 (-25.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.22 EUR (3)
Прирост в месяц:
-23.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
565.13 EUR
Максимальная:
566.54 EUR (56.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.51% (565.83 EUR)
По эквити:
16.03% (86.36 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|USTEC.c
|43
|EURAUDc
|31
|DE40n.c
|28
|EURUSDc
|25
|GBPJPYc
|22
|DE40.c
|18
|CHFJPYc
|18
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|15
|USDCHFc
|15
|EURNZDc
|14
|GBPCHFc
|12
|EURJPYc
|12
|GBPNZDc
|11
|GBPAUDc
|11
|GBPUSDc
|8
|US500.c
|7
|EURGBPc
|7
|GBPCADc
|7
|XAUEUR
|6
|AUDJPYc
|6
|AUDCHFc
|6
|USDJPYc
|6
|DJ30.c
|5
|AUDUSDc
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|3
|EURCHFc
|3
|BTCEUR
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|UK100.c
|2
|BTCJPY
|2
|NZDCHFc
|2
|XAGEUR
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCADc
|1
|USDCADc
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-176
|USTEC.c
|-124
|EURAUDc
|16
|DE40n.c
|-6
|EURUSDc
|4
|GBPJPYc
|-4
|DE40.c
|-20
|CHFJPYc
|-19
|EURUSD
|1
|BTCUSD
|-40
|USDCHFc
|-59
|EURNZDc
|-19
|GBPCHFc
|2
|EURJPYc
|-10
|GBPNZDc
|-3
|GBPAUDc
|-16
|GBPUSDc
|-23
|US500.c
|3
|EURGBPc
|-2
|GBPCADc
|3
|XAUEUR
|12
|AUDJPYc
|9
|AUDCHFc
|-5
|USDJPYc
|0
|DJ30.c
|11
|AUDUSDc
|-2
|GBPUSD
|-115
|EURCHF
|-3
|EURCHFc
|-3
|BTCEUR
|-5
|NZDJPY
|-5
|GBPNZD
|2
|UK100.c
|-4
|BTCJPY
|-1
|NZDCHFc
|0
|XAGEUR
|-36
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|8
|GBPAUD
|-5
|EURCADc
|-1
|USDCADc
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-18K
|USTEC.c
|-125K
|EURAUDc
|2.9K
|DE40n.c
|-5.5K
|EURUSDc
|573
|GBPJPYc
|-477
|DE40.c
|-17K
|CHFJPYc
|-3.0K
|EURUSD
|127
|BTCUSD
|-293K
|USDCHFc
|-5K
|EURNZDc
|-3.2K
|GBPCHFc
|199
|EURJPYc
|-1.4K
|GBPNZDc
|-506
|GBPAUDc
|-2.2K
|GBPUSDc
|-2.2K
|US500.c
|2.9K
|EURGBPc
|86
|GBPCADc
|488
|XAUEUR
|1K
|AUDJPYc
|1.5K
|AUDCHFc
|-383
|USDJPYc
|32
|DJ30.c
|11K
|AUDUSDc
|-201
|GBPUSD
|-880
|EURCHF
|-264
|EURCHFc
|-197
|BTCEUR
|-22K
|NZDJPY
|-395
|GBPNZD
|76
|UK100.c
|-2.9K
|BTCJPY
|13K
|NZDCHFc
|37
|XAGEUR
|-640
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|-89
|GBPJPY
|260
|GBPAUD
|-140
|EURCADc
|-79
|USDCADc
|118
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.32 EUR
Худший трейд: -83 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.21 EUR
Макс. убыток в серии: -25.87 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GBEbrokers-LIVE
|0.49 × 413
|
AdmiralMarkets-Live
|10.09 × 11
Swing trade style. 1 - 4 trade a month
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
USD
438
EUR
EUR
11
0%
440
43%
86%
0.33
-1.28
EUR
EUR
57%
1:30