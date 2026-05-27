- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
452
盈利交易:
194 (42.92%)
亏损交易:
258 (57.08%)
最好交易:
32.32 EUR
最差交易:
-83.43 EUR
毛利:
286.34 EUR (168 054 pips)
毛利亏损:
-859.03 EUR (641 510 pips)
最大连续赢利:
16 (1.21 EUR)
最大连续盈利:
41.20 EUR (3)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
86.36%
最大入金加载:
106.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
330 (73.01%)
短期交易:
122 (26.99%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-1.27 EUR
平均利润:
1.48 EUR
平均损失:
-3.33 EUR
最大连续失误:
27 (-25.87 EUR)
最大连续亏损:
-92.22 EUR (3)
每月增长:
-25.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
572.69 EUR
最大值:
574.10 EUR (57.33%)
相对跌幅:
结余:
57.30% (573.80 EUR)
净值:
16.03% (86.36 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|USTEC.c
|45
|EURAUDc
|31
|DE40n.c
|28
|EURUSDc
|25
|GBPJPYc
|22
|DE40.c
|18
|CHFJPYc
|18
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|15
|USDCHFc
|15
|EURNZDc
|14
|GBPCHFc
|12
|EURJPYc
|12
|GBPNZDc
|11
|GBPAUDc
|11
|EURGBPc
|9
|GBPUSDc
|8
|US500.c
|7
|GBPCADc
|7
|XAUEUR
|6
|AUDJPYc
|6
|AUDCHFc
|6
|USDJPYc
|6
|DJ30.c
|5
|AUDUSDc
|4
|NZDCHFc
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|3
|EURCHFc
|3
|BTCEUR
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|UK100.c
|2
|BTCJPY
|2
|USDCADc
|2
|XAGEUR
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCADc
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-183
|USTEC.c
|-126
|EURAUDc
|16
|DE40n.c
|-6
|EURUSDc
|4
|GBPJPYc
|-4
|DE40.c
|-20
|CHFJPYc
|-19
|EURUSD
|1
|BTCUSD
|-40
|USDCHFc
|-59
|EURNZDc
|-19
|GBPCHFc
|2
|EURJPYc
|-10
|GBPNZDc
|-3
|GBPAUDc
|-16
|EURGBPc
|-4
|GBPUSDc
|-23
|US500.c
|3
|GBPCADc
|3
|XAUEUR
|12
|AUDJPYc
|9
|AUDCHFc
|-5
|USDJPYc
|0
|DJ30.c
|11
|AUDUSDc
|-2
|NZDCHFc
|0
|GBPUSD
|-115
|EURCHF
|-3
|EURCHFc
|-3
|BTCEUR
|-5
|NZDJPY
|-5
|GBPNZD
|2
|UK100.c
|-4
|BTCJPY
|-1
|USDCADc
|0
|XAGEUR
|-36
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|8
|GBPAUD
|-5
|EURCADc
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-19K
|USTEC.c
|-127K
|EURAUDc
|2.9K
|DE40n.c
|-5.5K
|EURUSDc
|573
|GBPJPYc
|-477
|DE40.c
|-17K
|CHFJPYc
|-3.0K
|EURUSD
|127
|BTCUSD
|-293K
|USDCHFc
|-5K
|EURNZDc
|-3.2K
|GBPCHFc
|199
|EURJPYc
|-1.4K
|GBPNZDc
|-506
|GBPAUDc
|-2.2K
|EURGBPc
|-29
|GBPUSDc
|-2.2K
|US500.c
|2.9K
|GBPCADc
|488
|XAUEUR
|1K
|AUDJPYc
|1.5K
|AUDCHFc
|-383
|USDJPYc
|32
|DJ30.c
|11K
|AUDUSDc
|-201
|NZDCHFc
|-20
|GBPUSD
|-880
|EURCHF
|-264
|EURCHFc
|-197
|BTCEUR
|-22K
|NZDJPY
|-395
|GBPNZD
|76
|UK100.c
|-2.9K
|BTCJPY
|13K
|USDCADc
|73
|XAGEUR
|-640
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|-89
|GBPJPY
|260
|GBPAUD
|-140
|EURCADc
|-79
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.32 EUR
最差交易: -83 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.21 EUR
最大连续亏损: -25.87 EUR
Swing trade style. 1 - 4 trade a month
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-57%
0
0
USD
USD
427
EUR
EUR
12
0%
452
42%
86%
0.33
-1.27
EUR
EUR
57%
1:30