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Imam Rozaki

Optima Swing

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交易:
452
盈利交易:
194 (42.92%)
亏损交易:
258 (57.08%)
最好交易:
32.32 EUR
最差交易:
-83.43 EUR
毛利:
286.34 EUR (168 054 pips)
毛利亏损:
-859.03 EUR (641 510 pips)
最大连续赢利:
16 (1.21 EUR)
最大连续盈利:
41.20 EUR (3)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
86.36%
最大入金加载:
106.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
330 (73.01%)
短期交易:
122 (26.99%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-1.27 EUR
平均利润:
1.48 EUR
平均损失:
-3.33 EUR
最大连续失误:
27 (-25.87 EUR)
最大连续亏损:
-92.22 EUR (3)
每月增长:
-25.02%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
572.69 EUR
最大值:
574.10 EUR (57.33%)
相对跌幅:
结余:
57.30% (573.80 EUR)
净值:
16.03% (86.36 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 63
USTEC.c 45
EURAUDc 31
DE40n.c 28
EURUSDc 25
GBPJPYc 22
DE40.c 18
CHFJPYc 18
EURUSD 16
BTCUSD 15
USDCHFc 15
EURNZDc 14
GBPCHFc 12
EURJPYc 12
GBPNZDc 11
GBPAUDc 11
EURGBPc 9
GBPUSDc 8
US500.c 7
GBPCADc 7
XAUEUR 6
AUDJPYc 6
AUDCHFc 6
USDJPYc 6
DJ30.c 5
AUDUSDc 4
NZDCHFc 4
GBPUSD 3
EURCHF 3
EURCHFc 3
BTCEUR 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
UK100.c 2
BTCJPY 2
USDCADc 2
XAGEUR 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
EURCADc 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -183
USTEC.c -126
EURAUDc 16
DE40n.c -6
EURUSDc 4
GBPJPYc -4
DE40.c -20
CHFJPYc -19
EURUSD 1
BTCUSD -40
USDCHFc -59
EURNZDc -19
GBPCHFc 2
EURJPYc -10
GBPNZDc -3
GBPAUDc -16
EURGBPc -4
GBPUSDc -23
US500.c 3
GBPCADc 3
XAUEUR 12
AUDJPYc 9
AUDCHFc -5
USDJPYc 0
DJ30.c 11
AUDUSDc -2
NZDCHFc 0
GBPUSD -115
EURCHF -3
EURCHFc -3
BTCEUR -5
NZDJPY -5
GBPNZD 2
UK100.c -4
BTCJPY -1
USDCADc 0
XAGEUR -36
USDCAD 0
AUDUSD -4
GBPJPY 8
GBPAUD -5
EURCADc -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -19K
USTEC.c -127K
EURAUDc 2.9K
DE40n.c -5.5K
EURUSDc 573
GBPJPYc -477
DE40.c -17K
CHFJPYc -3.0K
EURUSD 127
BTCUSD -293K
USDCHFc -5K
EURNZDc -3.2K
GBPCHFc 199
EURJPYc -1.4K
GBPNZDc -506
GBPAUDc -2.2K
EURGBPc -29
GBPUSDc -2.2K
US500.c 2.9K
GBPCADc 488
XAUEUR 1K
AUDJPYc 1.5K
AUDCHFc -383
USDJPYc 32
DJ30.c 11K
AUDUSDc -201
NZDCHFc -20
GBPUSD -880
EURCHF -264
EURCHFc -197
BTCEUR -22K
NZDJPY -395
GBPNZD 76
UK100.c -2.9K
BTCJPY 13K
USDCADc 73
XAGEUR -640
USDCAD 12
AUDUSD -89
GBPJPY 260
GBPAUD -140
EURCADc -79
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最大连续失误: 3
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2026.08.06 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.30 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.03 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.29 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.29 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.28 12:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 11:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 11:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 04:18
Share of trading days is too low
2026.05.28 04:18
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.28 04:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 03:16
Share of trading days is too low
2026.05.28 03:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.28 03:16
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 17:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 17:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 17:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.27 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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12
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452
42%
86%
0.33
-1.27
EUR
57%
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