- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
438
Profit Trades:
191 (43.60%)
Loss Trades:
247 (56.39%)
Best trade:
32.32 EUR
Worst trade:
-83.43 EUR
Gross Profit:
280.31 EUR (167 160 pips)
Gross Loss:
-843.72 EUR (638 069 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (1.21 EUR)
Maximal consecutive profit:
41.20 EUR (3)
Sharpe Ratio:
-0.20
Trading activity:
85.36%
Max deposit load:
106.98%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
71
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
-1.00
Long Trades:
321 (73.29%)
Short Trades:
117 (26.71%)
Profit Factor:
0.33
Expected Payoff:
-1.29 EUR
Average Profit:
1.47 EUR
Average Loss:
-3.42 EUR
Maximum consecutive losses:
27 (-25.87 EUR)
Maximal consecutive loss:
-92.22 EUR (3)
Monthly growth:
-24.17%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
564.66 EUR
Maximal:
566.07 EUR (56.53%)
Relative drawdown:
By Balance:
56.51% (565.83 EUR)
By Equity:
16.03% (86.36 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|USTEC.c
|43
|EURAUDc
|31
|DE40n.c
|28
|EURUSDc
|25
|GBPJPYc
|22
|DE40.c
|18
|CHFJPYc
|18
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|15
|USDCHFc
|15
|EURNZDc
|14
|GBPCHFc
|12
|GBPNZDc
|11
|GBPAUDc
|11
|EURJPYc
|11
|GBPUSDc
|8
|US500.c
|7
|EURGBPc
|7
|GBPCADc
|7
|XAUEUR
|6
|AUDJPYc
|6
|AUDCHFc
|6
|USDJPYc
|6
|DJ30.c
|5
|AUDUSDc
|4
|GBPUSD
|3
|EURCHF
|3
|EURCHFc
|3
|BTCEUR
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|UK100.c
|2
|BTCJPY
|2
|NZDCHFc
|2
|XAGEUR
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCADc
|1
|USDCADc
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-174
|USTEC.c
|-124
|EURAUDc
|16
|DE40n.c
|-6
|EURUSDc
|4
|GBPJPYc
|-4
|DE40.c
|-20
|CHFJPYc
|-19
|EURUSD
|1
|BTCUSD
|-40
|USDCHFc
|-59
|EURNZDc
|-19
|GBPCHFc
|2
|GBPNZDc
|-3
|GBPAUDc
|-16
|EURJPYc
|-13
|GBPUSDc
|-23
|US500.c
|3
|EURGBPc
|-2
|GBPCADc
|3
|XAUEUR
|12
|AUDJPYc
|9
|AUDCHFc
|-5
|USDJPYc
|0
|DJ30.c
|11
|AUDUSDc
|-2
|GBPUSD
|-115
|EURCHF
|-3
|EURCHFc
|-3
|BTCEUR
|-5
|NZDJPY
|-5
|GBPNZD
|2
|UK100.c
|-4
|BTCJPY
|-1
|NZDCHFc
|0
|XAGEUR
|-36
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|8
|GBPAUD
|-5
|EURCADc
|-1
|USDCADc
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-18K
|USTEC.c
|-125K
|EURAUDc
|2.9K
|DE40n.c
|-5.5K
|EURUSDc
|573
|GBPJPYc
|-477
|DE40.c
|-17K
|CHFJPYc
|-3.0K
|EURUSD
|127
|BTCUSD
|-293K
|USDCHFc
|-5K
|EURNZDc
|-3.2K
|GBPCHFc
|199
|GBPNZDc
|-506
|GBPAUDc
|-2.2K
|EURJPYc
|-2K
|GBPUSDc
|-2.2K
|US500.c
|2.9K
|EURGBPc
|86
|GBPCADc
|488
|XAUEUR
|1K
|AUDJPYc
|1.5K
|AUDCHFc
|-383
|USDJPYc
|32
|DJ30.c
|11K
|AUDUSDc
|-201
|GBPUSD
|-880
|EURCHF
|-264
|EURCHFc
|-197
|BTCEUR
|-22K
|NZDJPY
|-395
|GBPNZD
|76
|UK100.c
|-2.9K
|BTCJPY
|13K
|NZDCHFc
|37
|XAGEUR
|-640
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|-89
|GBPJPY
|260
|GBPAUD
|-140
|EURCADc
|-79
|USDCADc
|118
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +32.32 EUR
Worst trade: -83 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1.21 EUR
Maximal consecutive loss: -25.87 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "GBEbrokers-LIVE" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Swing trade style. 1 - 4 trade a month
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-56%
0
0
USD
USD
437
EUR
EUR
11
0%
438
43%
85%
0.33
-1.29
EUR
EUR
57%
1:30