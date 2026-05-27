SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Optima Swing
Imam Rozaki

Optima Swing

Imam Rozaki
Imam Rozaki

Imam Rozaki

I trade more than 7 Years in Forex Market. lets grow together.
0 reviews
11 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 -56%
GBEbrokers-LIVE
1:30
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
438
Profit Trades:
191 (43.60%)
Loss Trades:
247 (56.39%)
Best trade:
32.32 EUR
Worst trade:
-83.43 EUR
Gross Profit:
280.31 EUR (167 160 pips)
Gross Loss:
-843.72 EUR (638 069 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (1.21 EUR)
Maximal consecutive profit:
41.20 EUR (3)
Sharpe Ratio:
-0.20
Trading activity:
85.36%
Max deposit load:
106.98%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
71
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
-1.00
Long Trades:
321 (73.29%)
Short Trades:
117 (26.71%)
Profit Factor:
0.33
Expected Payoff:
-1.29 EUR
Average Profit:
1.47 EUR
Average Loss:
-3.42 EUR
Maximum consecutive losses:
27 (-25.87 EUR)
Maximal consecutive loss:
-92.22 EUR (3)
Monthly growth:
-24.17%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
564.66 EUR
Maximal:
566.07 EUR (56.53%)
Relative drawdown:
By Balance:
56.51% (565.83 EUR)
By Equity:
16.03% (86.36 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 57
USTEC.c 43
EURAUDc 31
DE40n.c 28
EURUSDc 25
GBPJPYc 22
DE40.c 18
CHFJPYc 18
EURUSD 16
BTCUSD 15
USDCHFc 15
EURNZDc 14
GBPCHFc 12
GBPNZDc 11
GBPAUDc 11
EURJPYc 11
GBPUSDc 8
US500.c 7
EURGBPc 7
GBPCADc 7
XAUEUR 6
AUDJPYc 6
AUDCHFc 6
USDJPYc 6
DJ30.c 5
AUDUSDc 4
GBPUSD 3
EURCHF 3
EURCHFc 3
BTCEUR 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
UK100.c 2
BTCJPY 2
NZDCHFc 2
XAGEUR 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
EURCADc 1
USDCADc 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -174
USTEC.c -124
EURAUDc 16
DE40n.c -6
EURUSDc 4
GBPJPYc -4
DE40.c -20
CHFJPYc -19
EURUSD 1
BTCUSD -40
USDCHFc -59
EURNZDc -19
GBPCHFc 2
GBPNZDc -3
GBPAUDc -16
EURJPYc -13
GBPUSDc -23
US500.c 3
EURGBPc -2
GBPCADc 3
XAUEUR 12
AUDJPYc 9
AUDCHFc -5
USDJPYc 0
DJ30.c 11
AUDUSDc -2
GBPUSD -115
EURCHF -3
EURCHFc -3
BTCEUR -5
NZDJPY -5
GBPNZD 2
UK100.c -4
BTCJPY -1
NZDCHFc 0
XAGEUR -36
USDCAD 0
AUDUSD -4
GBPJPY 8
GBPAUD -5
EURCADc -1
USDCADc 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -18K
USTEC.c -125K
EURAUDc 2.9K
DE40n.c -5.5K
EURUSDc 573
GBPJPYc -477
DE40.c -17K
CHFJPYc -3.0K
EURUSD 127
BTCUSD -293K
USDCHFc -5K
EURNZDc -3.2K
GBPCHFc 199
GBPNZDc -506
GBPAUDc -2.2K
EURJPYc -2K
GBPUSDc -2.2K
US500.c 2.9K
EURGBPc 86
GBPCADc 488
XAUEUR 1K
AUDJPYc 1.5K
AUDCHFc -383
USDJPYc 32
DJ30.c 11K
AUDUSDc -201
GBPUSD -880
EURCHF -264
EURCHFc -197
BTCEUR -22K
NZDJPY -395
GBPNZD 76
UK100.c -2.9K
BTCJPY 13K
NZDCHFc 37
XAGEUR -640
USDCAD 12
AUDUSD -89
GBPJPY 260
GBPAUD -140
EURCADc -79
USDCADc 118
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +32.32 EUR
Worst trade: -83 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1.21 EUR
Maximal consecutive loss: -25.87 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "GBEbrokers-LIVE" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GBEbrokers-LIVE
0.49 × 413
AdmiralMarkets-Live
10.09 × 11
To see trades in realtime, please log in or register
Swing trade style. 1 - 4 trade a month
No reviews
2026.08.06 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.30 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.03 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.29 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.29 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.28 12:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 11:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 11:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 04:18
Share of trading days is too low
2026.05.28 04:18
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.28 04:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 03:16
Share of trading days is too low
2026.05.28 03:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.28 03:16
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 17:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 17:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 17:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.27 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Optima Swing
30 USD per month
-56%
0
0
USD
437
EUR
11
0%
438
43%
85%
0.33
-1.29
EUR
57%
1:30
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.