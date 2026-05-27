- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
60 (68.96%)
Убыточных трейдов:
27 (31.03%)
Лучший трейд:
89.58 USD
Худший трейд:
-37.20 USD
Общая прибыль:
638.77 USD (64 139 pips)
Общий убыток:
-372.46 USD (37 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (53.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.55 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
3.93%
Макс. загрузка депозита:
8.94%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
37 (42.53%)
Коротких трейдов:
50 (57.47%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
10.65 USD
Средний убыток:
-13.79 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-74.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.13 USD (5)
Прирост в месяц:
6.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
120.32 USD (5.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.54% (120.32 USD)
По эквити:
3.34% (72.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|266
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.58 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +53.90 USD
Макс. убыток в серии: -74.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
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ThreeTrader-Demo
|6.89 × 53
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ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
This EA adopts multiple confirmation algorithms to identify optimal entry prices. It operates across multiple timeframes to prevent failures caused by relying on a single cycle, and integrates diverse internal strategies to diversify trading risks.
Every trade is set with stop loss and take profit. Trailing stop loss and trailing take profit are also applied to minimize risks and maximize the potential returns of each position.
The system is built on a well-established and proven strategy: trading breakouts of key support and resistance levels.
Gold is an ideal instrument for this strategy due to its high volatility. Product Link https://www.mql5.com/zh/market/product/146365?source=Site+Market+My+Products+Page
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
11
100%
87
68%
4%
1.71
3.06
USD
USD
6%
1:100