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Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Time Zone Trading
Tao He

Golden Time Zone Trading

Tao He
Tao He

Tao He

Я опытный трейдер, разработчик и риск-менеджер с почти десятилетним практическим опытом в торговле, программировании и автоматизированных торговых стратегиях. Мой основной фокус — контроль рисков, и сейчас я стремлюсь остаться на рынке на долгую перспективу.
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 13%
DPrimeVU-Live 4
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
60 (68.96%)
Убыточных трейдов:
27 (31.03%)
Лучший трейд:
89.58 USD
Худший трейд:
-37.20 USD
Общая прибыль:
638.77 USD (64 139 pips)
Общий убыток:
-372.46 USD (37 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (53.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.55 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
3.93%
Макс. загрузка депозита:
8.94%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
37 (42.53%)
Коротких трейдов:
50 (57.47%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
10.65 USD
Средний убыток:
-13.79 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-74.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.13 USD (5)
Прирост в месяц:
6.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
120.32 USD (5.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.54% (120.32 USD)
По эквити:
3.34% (72.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 266
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.58 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +53.90 USD
Макс. убыток в серии: -74.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent
0.00 × 1
ThreeTrader-Demo
6.89 × 53
ICMarketsSC-Live17
14.00 × 1
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This EA adopts multiple confirmation algorithms to identify optimal entry prices. It operates across multiple timeframes to prevent failures caused by relying on a single cycle, and integrates diverse internal strategies to diversify trading risks.
Every trade is set with stop loss and take profit. Trailing stop loss and trailing take profit are also applied to minimize risks and maximize the potential returns of each position.
The system is built on a well-established and proven strategy: trading breakouts of key support and resistance levels.
Gold is an ideal instrument for this strategy due to its high volatility.  Product Link  https://www.mql5.com/zh/market/product/146365?source=Site+Market+My+Products+Page
Нет отзывов
2026.08.05 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.29 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 15:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.27 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Time Zone Trading
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
2.3K
USD
11
100%
87
68%
4%
1.71
3.06
USD
6%
1:100
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