- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
40 (76.92%)
Убыточных трейдов:
12 (23.08%)
Лучший трейд:
83.97 EUR
Худший трейд:
-22.03 EUR
Общая прибыль:
708.17 EUR (82 365 pips)
Общий убыток:
-174.41 EUR (19 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (109.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
185.82 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
5.82%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.64
Длинных трейдов:
17 (32.69%)
Коротких трейдов:
35 (67.31%)
Профит фактор:
4.06
Мат. ожидание:
10.26 EUR
Средняя прибыль:
17.70 EUR
Средний убыток:
-14.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-71.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.84 EUR (4)
Прирост в месяц:
16.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
80.40 EUR (6.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.07% (80.40 EUR)
По эквити:
5.48% (60.25 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|609
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|63K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +83.97 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +109.04 EUR
Макс. убыток в серии: -71.84 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $100
Account leverage: 1:30 or above
Currency pairs: GOLD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
11
100%
52
76%
4%
4.06
10.26
EUR
EUR
6%
1:500