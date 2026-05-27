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Сигналы / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD ECHO
Gianluca Guarino

EAGLE GOLD ECHO

Gianluca Guarino
Gianluca Guarino

Gianluca Guarino

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 53%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
40 (76.92%)
Убыточных трейдов:
12 (23.08%)
Лучший трейд:
83.97 EUR
Худший трейд:
-22.03 EUR
Общая прибыль:
708.17 EUR (82 365 pips)
Общий убыток:
-174.41 EUR (19 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (109.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
185.82 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
4.42%
Макс. загрузка депозита:
5.82%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.64
Длинных трейдов:
17 (32.69%)
Коротких трейдов:
35 (67.31%)
Профит фактор:
4.06
Мат. ожидание:
10.26 EUR
Средняя прибыль:
17.70 EUR
Средний убыток:
-14.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-71.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.84 EUR (4)
Прирост в месяц:
16.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
80.40 EUR (6.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.07% (80.40 EUR)
По эквити:
5.48% (60.25 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 609
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 63K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +83.97 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +109.04 EUR
Макс. убыток в серии: -71.84 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
SFM-Live
0.00 × 10
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TitanFX-04
1.00 × 13
TickmillEU-Live
1.16 × 320
еще 86...
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EAGLE GOLD ECHO


EAGLE GOLD ECHO on MQL5 Market Click here.

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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading 

Recommended minimum balance: $100

Account leverage: 1:30 or above

Currency pairs: GOLD.

Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.



Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.


Нет отзывов
2026.08.11 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 16:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EAGLE GOLD ECHO
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
1.5K
EUR
11
100%
52
76%
4%
4.06
10.26
EUR
6%
1:500
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