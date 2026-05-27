- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
42 (77.77%)
亏损交易:
12 (22.22%)
最好交易:
83.97 EUR
最差交易:
-22.03 EUR
毛利:
725.60 EUR (84 412 pips)
毛利亏损:
-174.41 EUR (19 772 pips)
最大连续赢利:
13 (109.04 EUR)
最大连续盈利:
203.25 EUR (7)
夏普比率:
0.52
交易活动:
4.42%
最大入金加载:
5.82%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.86
长期交易:
19 (35.19%)
短期交易:
35 (64.81%)
利润因子:
4.16
预期回报:
10.21 EUR
平均利润:
17.28 EUR
平均损失:
-14.53 EUR
最大连续失误:
4 (-71.84 EUR)
最大连续亏损:
-71.84 EUR (4)
每月增长:
17.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
80.40 EUR (6.07%)
相对跌幅:
结余:
6.07% (80.40 EUR)
净值:
5.48% (60.25 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|629
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +83.97 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +109.04 EUR
最大连续亏损: -71.84 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $100
Account leverage: 1:30 or above
Currency pairs: GOLD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
55%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
12
100%
54
77%
4%
4.16
10.21
EUR
EUR
6%
1:500