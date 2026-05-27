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Сигналы / MetaTrader 5 / PionirTraderFX
Alwan Irawan St

PionirTraderFX

Alwan Irawan St
Alwan Irawan St

Alwan Irawan St

0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
323
Прибыльных трейдов:
154 (47.67%)
Убыточных трейдов:
169 (52.32%)
Лучший трейд:
82.38 USD
Худший трейд:
-104.13 USD
Общая прибыль:
3 844.04 USD (153 726 pips)
Общий убыток:
-3 662.75 USD (169 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (473.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
12.47%
Макс. загрузка депозита:
7.64%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
207 (64.09%)
Коротких трейдов:
116 (35.91%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
24.96 USD
Средний убыток:
-21.67 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-310.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.20 USD (8)
Прирост в месяц:
2.67%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
328.75 USD
Максимальная:
576.24 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (576.24 USD)
По эквити:
1.34% (137.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDx 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDx 181
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDx -16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.38 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +473.43 USD
Макс. убыток в серии: -310.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeMasterTrade-Virtual" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

PionirTraderFX

Professional XAUUSD Trading Signal
PionirTraderFX is a disciplined trading strategy focused on XAUUSD (Gold) with an emphasis on consistency, controlled risk, and long-term account growth.

Strategy Highlights
Focused on XAUUSD.
Trades are based on technical analysis and market momentum.
Strict risk and money management.
Automatic Stop Loss and Take Profit management.
Optimized for stable long-term performance.

Risk Management
Every trade is carefully managed.
Conservative lot sizing according to account conditions.
Avoids excessive exposure whenever possible.
Capital preservation is the highest priority.

Recommended Settings
Broker with low spread and fast execution.
VPS recommended for uninterrupted signal copying.
Use appropriate leverage and sufficient account balance.
Recommended risk: Low to Medium.

Disclaimer
Trading Forex and CFDs involves substantial risk and may not be suitable for all investors. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly and only risk capital you can afford to lose.
Нет отзывов
2026.07.31 01:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.15 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 17:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.06 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 20:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 19:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 18:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 02:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.07 23:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 08:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.27 08:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PionirTraderFX
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
10K
USD
12
85%
323
47%
12%
1.04
0.56
USD
6%
1:100
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