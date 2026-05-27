- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
323
Прибыльных трейдов:
154 (47.67%)
Убыточных трейдов:
169 (52.32%)
Лучший трейд:
82.38 USD
Худший трейд:
-104.13 USD
Общая прибыль:
3 844.04 USD (153 726 pips)
Общий убыток:
-3 662.75 USD (169 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (473.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
12.47%
Макс. загрузка депозита:
7.64%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
207 (64.09%)
Коротких трейдов:
116 (35.91%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
24.96 USD
Средний убыток:
-21.67 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-310.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.20 USD (8)
Прирост в месяц:
2.67%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
328.75 USD
Максимальная:
576.24 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (576.24 USD)
По эквити:
1.34% (137.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDx
|181
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDx
|-16K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.38 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +473.43 USD
Макс. убыток в серии: -310.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeMasterTrade-Virtual" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
PionirTraderFX
Professional XAUUSD Trading Signal
PionirTraderFX is a disciplined trading strategy focused on XAUUSD (Gold) with an emphasis on consistency, controlled risk, and long-term account growth.
Strategy Highlights
Focused on XAUUSD.
Trades are based on technical analysis and market momentum.
Strict risk and money management.
Automatic Stop Loss and Take Profit management.
Optimized for stable long-term performance.
Risk Management
Every trade is carefully managed.
Conservative lot sizing according to account conditions.
Avoids excessive exposure whenever possible.
Capital preservation is the highest priority.
Recommended Settings
Broker with low spread and fast execution.
VPS recommended for uninterrupted signal copying.
Use appropriate leverage and sufficient account balance.
Recommended risk: Low to Medium.
Disclaimer
Trading Forex and CFDs involves substantial risk and may not be suitable for all investors. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly and only risk capital you can afford to lose.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
12
85%
323
47%
12%
1.04
0.56
USD
USD
6%
1:100