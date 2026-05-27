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Сигналы / MetaTrader 4 / SuperGold v6 XM 6000
Saiful Arifin

SuperGold v6 XM 6000

Saiful Arifin
Saiful Arifin

Saiful Arifin

5 (1)
Free Signal Forex & Join Robot Forex Gratis Tanpa Sharing Profit.
info bisa di group telegram
https://t.me/freeEAbyPlatinumforex
caranya:
6 сигналов
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 111%
XMGlobal-Real 42
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 177
Прибыльных трейдов:
1 034 (87.85%)
Убыточных трейдов:
143 (12.15%)
Лучший трейд:
315.00 USD
Худший трейд:
-111.77 USD
Общая прибыль:
7 890.74 USD (508 920 pips)
Общий убыток:
-3 165.35 USD (291 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (114.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
434.91 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
30.39%
Макс. загрузка депозита:
2.84%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
15.54
Длинных трейдов:
1 175 (99.83%)
Коротких трейдов:
2 (0.17%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
4.01 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-22.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-304.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-304.00 USD (5)
Прирост в месяц:
11.76%
Годовой прогноз:
142.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.45 USD
Максимальная:
304.00 USD (7.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.45% (304.00 USD)
По эквити:
21.89% (1 220.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 1175
EURDKKmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro 4.7K
EURDKKmicro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro 219K
EURDKKmicro -900
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +315.00 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.49 USD
Макс. убыток в серии: -304.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 42" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

spesial XAUUSD
Нет отзывов
2026.07.20 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 05:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SuperGold v6 XM 6000
30 USD в месяц
111%
0
0
USD
6.8K
USD
35
99%
1 177
87%
30%
2.49
4.01
USD
22%
1:500
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