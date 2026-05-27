- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 177
Прибыльных трейдов:
1 034 (87.85%)
Убыточных трейдов:
143 (12.15%)
Лучший трейд:
315.00 USD
Худший трейд:
-111.77 USD
Общая прибыль:
7 890.74 USD (508 920 pips)
Общий убыток:
-3 165.35 USD (291 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (114.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
434.91 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
30.39%
Макс. загрузка депозита:
2.84%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
15.54
Длинных трейдов:
1 175 (99.83%)
Коротких трейдов:
2 (0.17%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
4.01 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-22.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-304.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-304.00 USD (5)
Прирост в месяц:
11.76%
Годовой прогноз:
142.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
201.45 USD
Максимальная:
304.00 USD (7.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.45% (304.00 USD)
По эквити:
21.89% (1 220.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1175
|EURDKKmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|4.7K
|EURDKKmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|219K
|EURDKKmicro
|-900
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +315.00 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.49 USD
Макс. убыток в серии: -304.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 42" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
spesial XAUUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
111%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
35
99%
1 177
87%
30%
2.49
4.01
USD
USD
22%
1:500