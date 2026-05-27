- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 187
盈利交易:
1 041 (87.70%)
亏损交易:
146 (12.30%)
最好交易:
315.00 USD
最差交易:
-111.77 USD
毛利:
7 977.35 USD (514 807 pips)
毛利亏损:
-3 182.64 USD (292 833 pips)
最大连续赢利:
43 (114.49 USD)
最大连续盈利:
434.91 USD (27)
夏普比率:
0.11
交易活动:
30.39%
最大入金加载:
2.84%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 小时
采收率:
15.77
长期交易:
1 185 (99.83%)
短期交易:
2 (0.17%)
利润因子:
2.51
预期回报:
4.04 USD
平均利润:
7.66 USD
平均损失:
-21.80 USD
最大连续失误:
5 (-304.00 USD)
最大连续亏损:
-304.00 USD (5)
每月增长:
12.90%
年度预测:
156.57%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
201.45 USD
最大值:
304.00 USD (7.13%)
相对跌幅:
结余:
5.45% (304.00 USD)
净值:
21.89% (1 220.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1185
|EURDKKmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|4.8K
|EURDKKmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|223K
|EURDKKmicro
|-900
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +315.00 USD
最差交易: -112 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +114.49 USD
最大连续亏损: -304.00 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
114%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
36
99%
1 187
87%
30%
2.50
4.04
USD
USD
22%
1:500