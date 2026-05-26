Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 Exness-Real26 0.00 × 10 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.50 × 10 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboForex-ECN-3 0.96 × 26 Hankotrade-Live 1.40 × 5 Alpari-Pro.ECN 1.53 × 17 VantageInternational-Live 3 2.00 × 1 RoboForex-Prime 3.00 × 3426 FXChoice-Pro Live 3.79 × 19 CMCMarkets1-Europe 4.50 × 2 RoboForex-Pro-2 4.67 × 12 EGlobal-Cent6 5.50 × 2 EightcapLtd-Real-4 5.60 × 5 ICMarketsSC-Live23 6.00 × 1 VantageInternational-Live 16 6.45 × 38 ICMarketsSC-Live32 6.63 × 8 ICMarketsEU-Live17 6.69 × 16 OctaFX-Real 7.69 × 52 Tickmill-Live08 7.91 × 65 RoboForex-Pro-5 8.76 × 255 BlackBullMarkets-Live 9.10 × 87 RoboForex-Pro-3 9.27 × 22 ICMarketsSC-Live12 9.78 × 291 XMGlobal-Real 8 13.75 × 560 еще 6... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика