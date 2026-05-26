- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 313
Прибыльных трейдов:
1 605 (69.39%)
Убыточных трейдов:
708 (30.61%)
Лучший трейд:
159.11 USD
Худший трейд:
-120.56 USD
Общая прибыль:
3 742.35 USD (236 468 pips)
Общий убыток:
-2 593.50 USD (232 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
829.75 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
18.11%
Макс. загрузка депозита:
30.59%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
208
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
2 313 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
2.33 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-769.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-769.44 USD (16)
Прирост в месяц:
6.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
436.28 USD
Максимальная:
769.44 USD (14.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.42% (769.44 USD)
По эквити:
60.40% (3 222.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2313
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +159.11 USD
Худший трейд: -121 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +3.12 USD
Макс. убыток в серии: -769.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|3.00 × 3426
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EGlobal-Cent6
|5.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|6.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
RoboForex-Pro-3
|9.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
11
100%
2 313
69%
18%
1.44
0.50
USD
USD
60%
1:300