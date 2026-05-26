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MARC ALBRECHT SCHMID

MATrader AI default settings

MARC ALBRECHT SCHMID
MARC ALBRECHT SCHMID

MARC ALBRECHT SCHMID

4.5 (302)
Marc Albrecht – Расширение возможностей трейдеров с бесплатными, мирового класса EA 📈
10 продуктов 1 сигнал 1 тема 6 комментариев
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 17%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 313
Прибыльных трейдов:
1 605 (69.39%)
Убыточных трейдов:
708 (30.61%)
Лучший трейд:
159.11 USD
Худший трейд:
-120.56 USD
Общая прибыль:
3 742.35 USD (236 468 pips)
Общий убыток:
-2 593.50 USD (232 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
829.75 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
18.11%
Макс. загрузка депозита:
30.59%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
208
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
2 313 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
2.33 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-769.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-769.44 USD (16)
Прирост в месяц:
6.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
436.28 USD
Максимальная:
769.44 USD (14.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.42% (769.44 USD)
По эквити:
60.40% (3 222.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2313
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +159.11 USD
Худший трейд: -121 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +3.12 USD
Макс. убыток в серии: -769.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
VantageInternational-Live 3
2.00 × 1
RoboForex-Prime
3.00 × 3426
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EGlobal-Cent6
5.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
VantageInternational-Live 16
6.45 × 38
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
RoboForex-Pro-3
9.27 × 22
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
еще 6...
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free EA MATrader AI exactly with default settings
Нет отзывов
2026.08.04 20:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.21 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 14:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 11:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 04:32
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.19 02:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 09:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.26 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.26 21:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MATrader AI default settings
999 USD в месяц
17%
0
0
USD
9K
USD
11
100%
2 313
69%
18%
1.44
0.50
USD
60%
1:300
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