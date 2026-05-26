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MARC ALBRECHT SCHMID

MATrader AI default settings

MARC ALBRECHT SCHMID
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MARC ALBRECHT SCHMID

4.5 (302)
Marc Albrecht – 赋权交易者免费、世界级EA 📈
欢迎来到我们的MQL5个人资料！我是Marc Albrecht，一位热情的交易者和开发者，拥有超过15年的经验，与最雄心勃勃和聪明的人组成的团队合作，为每个人打造高性能交易解决方案。我们的使命？通过提供免费的专家顾问（EA）来公平竞争，这些EA提供精英结果——因为我们相信每个交易者都值得访问有效的工具，而不仅仅是那些能付费的人。
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交易:
2 397
盈利交易:
1 661 (69.29%)
亏损交易:
736 (30.71%)
最好交易:
159.11 USD
最差交易:
-120.56 USD
毛利:
3 815.04 USD (244 218 pips)
毛利亏损:
-2 652.58 USD (238 560 pips)
最大连续赢利:
17 (3.12 USD)
最大连续盈利:
829.75 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
18.11%
最大入金加载:
30.59%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
212
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.51
长期交易:
2 397 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.44
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
2.30 USD
平均损失:
-3.60 USD
最大连续失误:
16 (-769.44 USD)
最大连续亏损:
-769.44 USD (16)
每月增长:
6.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
436.28 USD
最大值:
769.44 USD (14.43%)
相对跌幅:
结余:
14.42% (769.44 USD)
净值:
60.40% (3 222.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2397
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +159.11 USD
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最大连续赢利: 15
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +3.12 USD
最大连续亏损: -769.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
VantageInternational-Live 3
2.00 × 1
RoboForex-Prime
3.00 × 3426
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EGlobal-Cent6
5.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
VantageInternational-Live 16
6.45 × 38
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
RoboForex-Pro-3
9.27 × 22
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
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free EA MATrader AI exactly with default settings
没有评论
2026.08.04 20:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.21 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 14:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 11:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 04:32
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.19 02:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 09:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.26 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.26 21:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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