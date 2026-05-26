- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 397
盈利交易:
1 661 (69.29%)
亏损交易:
736 (30.71%)
最好交易:
159.11 USD
最差交易:
-120.56 USD
毛利:
3 815.04 USD (244 218 pips)
毛利亏损:
-2 652.58 USD (238 560 pips)
最大连续赢利:
17 (3.12 USD)
最大连续盈利:
829.75 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
18.11%
最大入金加载:
30.59%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
212
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.51
长期交易:
2 397 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.44
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
2.30 USD
平均损失:
-3.60 USD
最大连续失误:
16 (-769.44 USD)
最大连续亏损:
-769.44 USD (16)
每月增长:
6.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
436.28 USD
最大值:
769.44 USD (14.43%)
相对跌幅:
结余:
14.42% (769.44 USD)
净值:
60.40% (3 222.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2397
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +159.11 USD
最差交易: -121 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +3.12 USD
最大连续亏损: -769.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|3.00 × 3426
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EGlobal-Cent6
|5.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|6.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
RoboForex-Pro-3
|9.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
18%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
12
100%
2 397
69%
18%
1.43
0.48
USD
USD
60%
1:300