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Сигналы / MetaTrader 5 / DKW 69
Walter Joseph Dillard

DKW 69

Walter Joseph Dillard
Walter Joseph Dillard

Walter Joseph Dillard

  • Trading Recruiter в  Dillard Trading Services
  • США
  • 334
1.6 (3)
I recruit top tier traders for hedge funds. This is a 100% free process to traders. You need a 6 month or longer track record here on MQL5. We seek returns of 2.5% a month or more within a 10% max drawdown. But, all is relative. So 5% a month within a 20% max drawdown is good too. The target doesn't
21 сигнал
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
PureMGlobal-MT5
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
17 (80.95%)
Убыточных трейдов:
4 (19.05%)
Лучший трейд:
401.79 USD
Худший трейд:
-286.31 USD
Общая прибыль:
2 657.92 USD (1 949 pips)
Общий убыток:
-515.44 USD (208 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 776.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 776.12 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.80
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
13.22%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
5.56
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
5.16
Мат. ожидание:
102.02 USD
Средняя прибыль:
156.35 USD
Средний убыток:
-128.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-366.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.13 USD (2)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.88 USD
Максимальная:
385.41 USD (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.64% (382.45 USD)
По эквити:
3.14% (1 820.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDpm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDpm 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDpm 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +401.79 USD
Худший трейд: -286 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 776.12 USD
Макс. убыток в серии: -366.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PureMGlobal-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 06:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 14:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 04:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 04:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 03:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 03:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.30 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 01:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 00:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.02 04:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 12:06
Share of trading days is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DKW 69
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
60K
USD
10
0%
21
80%
0%
5.15
102.02
USD
3%
1:200
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