- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
17 (80.95%)
Убыточных трейдов:
4 (19.05%)
Лучший трейд:
401.79 USD
Худший трейд:
-286.31 USD
Общая прибыль:
2 657.92 USD (1 949 pips)
Общий убыток:
-515.44 USD (208 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 776.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 776.12 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.80
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
13.22%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
5.56
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
5.16
Мат. ожидание:
102.02 USD
Средняя прибыль:
156.35 USD
Средний убыток:
-128.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-366.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.13 USD (2)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.88 USD
Максимальная:
385.41 USD (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.64% (382.45 USD)
По эквити:
3.14% (1 820.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDpm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDpm
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDpm
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +401.79 USD
Худший трейд: -286 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 776.12 USD
Макс. убыток в серии: -366.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PureMGlobal-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
10
0%
21
80%
0%
5.15
102.02
USD
USD
3%
1:200