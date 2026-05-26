- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
19 (82.60%)
亏损交易:
4 (17.39%)
最好交易:
401.79 USD
最差交易:
-286.31 USD
毛利:
2 705.87 USD (1 992 pips)
毛利亏损:
-523.00 USD (208 pips)
最大连续赢利:
13 (1 776.12 USD)
最大连续盈利:
1 776.12 USD (13)
夏普比率:
0.77
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
13.22%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
5.66
长期交易:
10 (43.48%)
短期交易:
13 (56.52%)
利润因子:
5.17
预期回报:
94.91 USD
平均利润:
142.41 USD
平均损失:
-130.75 USD
最大连续失误:
2 (-366.13 USD)
最大连续亏损:
-366.13 USD (2)
每月增长:
0.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.88 USD
最大值:
385.41 USD (0.64%)
相对跌幅:
结余:
0.64% (382.45 USD)
净值:
3.14% (1 820.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDpm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDpm
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDpm
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +401.79 USD
最差交易: -286 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 776.12 USD
最大连续亏损: -366.13 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
12
0%
23
82%
0%
5.17
94.91
USD
USD
3%
1:200