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Сигналы / MetaTrader 4 / An Gold
Tri Wiono

An Gold

Tri Wiono
Tri Wiono

Tri Wiono

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 654%
HFMarketsSV-Live Server 16
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
690
Прибыльных трейдов:
418 (60.57%)
Убыточных трейдов:
272 (39.42%)
Лучший трейд:
77.50 USD
Худший трейд:
-167.68 USD
Общая прибыль:
2 063.80 USD (55 849 pips)
Общий убыток:
-1 348.57 USD (26 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (51.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.91%
Макс. загрузка депозита:
25.78%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
44 секунды
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
346 (50.14%)
Коротких трейдов:
344 (49.86%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
4.94 USD
Средний убыток:
-4.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-64.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.52 USD (3)
Прирост в месяц:
152.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.17 USD
Максимальная:
306.19 USD (37.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.80% (305.87 USD)
По эквити:
19.74% (149.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 715
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 30K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.50 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +51.25 USD
Макс. убыток в серии: -64.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 19:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.04 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 11:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 07:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 20:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 00:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 21:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 20:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 16:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 22:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 02:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
An Gold
30 USD в месяц
654%
0
0
USD
816
USD
11
99%
690
60%
1%
1.53
1.04
USD
37%
1:500
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