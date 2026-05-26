- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
690
Прибыльных трейдов:
418 (60.57%)
Убыточных трейдов:
272 (39.42%)
Лучший трейд:
77.50 USD
Худший трейд:
-167.68 USD
Общая прибыль:
2 063.80 USD (55 849 pips)
Общий убыток:
-1 348.57 USD (26 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (51.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.91%
Макс. загрузка депозита:
25.78%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
44 секунды
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
346 (50.14%)
Коротких трейдов:
344 (49.86%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
4.94 USD
Средний убыток:
-4.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-64.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.52 USD (3)
Прирост в месяц:
152.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.17 USD
Максимальная:
306.19 USD (37.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.80% (305.87 USD)
По эквити:
19.74% (149.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|715
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.50 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +51.25 USD
Макс. убыток в серии: -64.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
654%
0
0
USD
USD
816
USD
USD
11
99%
690
60%
1%
1.53
1.04
USD
USD
37%
1:500