- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
715
盈利交易:
429 (60.00%)
亏损交易:
286 (40.00%)
最好交易:
77.50 USD
最差交易:
-167.68 USD
毛利:
2 167.89 USD (57 815 pips)
毛利亏损:
-1 465.21 USD (28 363 pips)
最大连续赢利:
16 (51.25 USD)
最大连续盈利:
117.25 USD (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.91%
最大入金加载:
25.78%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
53
平均持有时间:
43 秒
采收率:
2.29
长期交易:
361 (50.49%)
短期交易:
354 (49.51%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
5.05 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
8 (-64.57 USD)
最大连续亏损:
-201.52 USD (3)
每月增长:
125.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
8.17 USD
最大值:
306.19 USD (37.92%)
相对跌幅:
结余:
36.80% (305.87 USD)
净值:
19.74% (149.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|715
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|703
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.50 USD
最差交易: -168 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +51.25 USD
最大连续亏损: -64.57 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
643%
0
0
USD
USD
804
USD
USD
12
99%
715
60%
1%
1.47
0.98
USD
USD
37%
1:500