- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
232 (80.27%)
Убыточных трейдов:
57 (19.72%)
Лучший трейд:
74.48 USD
Худший трейд:
-244.14 USD
Общая прибыль:
3 694.59 USD (44 246 pips)
Общий убыток:
-2 941.65 USD (37 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (195.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
247.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.30%
Макс. загрузка депозита:
11.26%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
139 (48.10%)
Коротких трейдов:
150 (51.90%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
15.92 USD
Средний убыток:
-51.61 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-394.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-394.58 USD (7)
Прирост в месяц:
-11.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
704.76 USD (31.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.89% (704.76 USD)
По эквити:
6.25% (128.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|289
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.std
|753
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.std
|7.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.48 USD
Худший трейд: -244 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +195.27 USD
Макс. убыток в серии: -394.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
75%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
22
100%
289
80%
0%
1.25
2.61
USD
USD
32%
1:500