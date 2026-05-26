- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
292
盈利交易:
235 (80.47%)
亏损交易:
57 (19.52%)
最好交易:
74.48 USD
最差交易:
-244.14 USD
毛利:
3 728.28 USD (44 504 pips)
毛利亏损:
-2 941.65 USD (37 099 pips)
最大连续赢利:
15 (195.27 USD)
最大连续盈利:
281.48 USD (10)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.30%
最大入金加载:
11.26%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
1.12
长期交易:
142 (48.63%)
短期交易:
150 (51.37%)
利润因子:
1.27
预期回报:
2.69 USD
平均利润:
15.87 USD
平均损失:
-51.61 USD
最大连续失误:
7 (-394.58 USD)
最大连续亏损:
-394.58 USD (7)
每月增长:
-15.20%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
704.76 USD (31.89%)
相对跌幅:
结余:
31.89% (704.76 USD)
净值:
6.25% (128.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|292
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.std
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.std
|7.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.48 USD
最差交易: -244 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +195.27 USD
最大连续亏损: -394.58 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
79%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
23
100%
292
80%
0%
1.26
2.69
USD
USD
32%
1:500