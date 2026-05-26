- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
140 (55.55%)
Убыточных трейдов:
112 (44.44%)
Лучший трейд:
84.60 USD
Худший трейд:
-33.38 USD
Общая прибыль:
855.38 USD (41 050 pips)
Общий убыток:
-510.54 USD (35 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
135 (53.57%)
Коротких трейдов:
117 (46.43%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
-4.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-86.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.07 USD (5)
Прирост в месяц:
10.32%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.35 USD
Максимальная:
86.07 USD (7.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.56% (86.07 USD)
По эквити:
35.34% (392.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|212
|EURUSD
|133
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.60 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.66 USD
Макс. убыток в серии: -86.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
Headway-Real
|1.45 × 176
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
FusionMarkets-Live 2
|1.70 × 10
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
ICMarketsSC-Live17
|2.99 × 309
|
FPMarketsLtd-Live5
|3.22 × 107
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Logic EA locking Profit system ..
Monitor live account
MT4 : 458915
Password : Investor123
Server : Headway-Real
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
46 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
99%
252
55%
100%
1.67
1.37
USD
USD
35%
1:500