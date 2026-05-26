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Сигналы / MetaTrader 4 / EA BlueLagoon
Aris Widiastanto

EA BlueLagoon

Aris Widiastanto
Aris Widiastanto

Aris Widiastanto

Slow and steady. I'm not rush in trading.
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 46 USD в месяц
прирост с 2026 36%
Headway-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
140 (55.55%)
Убыточных трейдов:
112 (44.44%)
Лучший трейд:
84.60 USD
Худший трейд:
-33.38 USD
Общая прибыль:
855.38 USD (41 050 pips)
Общий убыток:
-510.54 USD (35 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
135 (53.57%)
Коротких трейдов:
117 (46.43%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
-4.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-86.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.07 USD (5)
Прирост в месяц:
10.32%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.35 USD
Максимальная:
86.07 USD (7.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.56% (86.07 USD)
По эквити:
35.34% (392.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 146
EURUSD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 212
EURUSD 133
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.60 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.66 USD
Макс. убыток в серии: -86.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
RoboForex-ECN-3
1.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
Headway-Real
1.45 × 176
RoboForex-Prime
1.69 × 26
FusionMarkets-Live 2
1.70 × 10
Axi-US02-Live
1.87 × 204
ICMarketsSC-Live17
2.99 × 309
FPMarketsLtd-Live5
3.22 × 107
еще 15...
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Logic EA locking Profit system ..

Monitor live account

MT4 : 458915

Password : Investor123

Server : Headway-Real

Нет отзывов
2026.07.27 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.19 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 05:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.26 12:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.26 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.26 12:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA BlueLagoon
46 USD в месяц
36%
0
0
USD
1.1K
USD
12
99%
252
55%
100%
1.67
1.37
USD
35%
1:500
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