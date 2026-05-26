- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
259
盈利交易:
144 (55.59%)
亏损交易:
115 (44.40%)
最好交易:
84.60 USD
最差交易:
-33.38 USD
毛利:
868.30 USD (42 031 pips)
毛利亏损:
-515.63 USD (36 353 pips)
最大连续赢利:
5 (4.66 USD)
最大连续盈利:
103.66 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
24.65%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.10
长期交易:
137 (52.90%)
短期交易:
122 (47.10%)
利润因子:
1.68
预期回报:
1.36 USD
平均利润:
6.03 USD
平均损失:
-4.48 USD
最大连续失误:
5 (-86.07 USD)
最大连续亏损:
-86.07 USD (5)
每月增长:
10.91%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4.35 USD
最大值:
86.07 USD (7.56%)
相对跌幅:
结余:
7.56% (86.07 USD)
净值:
35.34% (392.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|152
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|219
|EURUSD
|134
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2K
|EURUSD
|3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.60 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.66 USD
最大连续亏损: -86.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
RoboForex-ECN-3
|0.83 × 6
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
Headway-Real
|1.45 × 176
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
FusionMarkets-Live 2
|1.70 × 10
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
ICMarketsSC-Live17
|3.07 × 326
|
FPMarketsLtd-Live5
|3.22 × 107
Logic EA locking Profit system ..
Monitor live account
MT4 : 458915
Password : Investor123
Server : Headway-Real
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月46 USD
37%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
13
99%
259
55%
100%
1.68
1.36
USD
USD
35%
1:500