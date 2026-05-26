Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 3 TitanFX-04 0.51 × 74 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.53 × 7481 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.66 × 17712 RoboForex-ECN 0.97 × 30 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 TradersWay-Live 2 1.09 × 11 TopFXSC-Live Server 1.24 × 1314 MonetaMarkets-Live01 2.05 × 95 Alpari-Pro.ECN 3.50 × 2 ICMarketsSC-Live25 4.00 × 10 ForexClub-MT4 Real 2 Server 4.03 × 34 RoboForex-ECN-2 4.50 × 2 ForexClubBY-MT4 Real Server 4.67 × 9 Tickmill-Live08 5.00 × 1 Alpari-ECN1 5.32 × 28 FXCM-USDReal03 5.52 × 590 Exness-Real6 5.74 × 360 FxPro.com-Real07 6.00 × 2 Swissquote-Live6 6.38 × 8 RoboForex-Pro-3 8.00 × 6 RoboForex-ProCent 8.00 × 1 Alpari-Standard2 8.00 × 1 еще 7... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика