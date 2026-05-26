- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
38 (73.07%)
Убыточных трейдов:
14 (26.92%)
Лучший трейд:
73.66 USD
Худший трейд:
-64.06 USD
Общая прибыль:
565.70 USD (11 757 pips)
Общий убыток:
-247.76 USD (5 018 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (170.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.91 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
98.93%
Макс. загрузка депозита:
3.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
4.20
Длинных трейдов:
17 (32.69%)
Коротких трейдов:
35 (67.31%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
14.89 USD
Средний убыток:
-17.70 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-67.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.34 USD (3)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
75.73 USD (2.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.24% (75.73 USD)
По эквити:
15.12% (499.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|49
|USOILCash
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|320
|USOILCash
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|6.8K
|USOILCash
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.66 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +170.91 USD
Макс. убыток в серии: -67.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
TitanFX-04
|0.51 × 74
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.53 × 7481
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.66 × 17712
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 30
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|1.09 × 11
|
TopFXSC-Live Server
|1.24 × 1314
|
MonetaMarkets-Live01
|2.05 × 95
|
Alpari-Pro.ECN
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|4.00 × 10
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|4.03 × 34
|
RoboForex-ECN-2
|4.50 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.67 × 9
|
Tickmill-Live08
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.32 × 28
|
FXCM-USDReal03
|5.52 × 590
|
Exness-Real6
|5.74 × 360
|
FxPro.com-Real07
|6.00 × 2
|
Swissquote-Live6
|6.38 × 8
|
RoboForex-Pro-3
|8.00 × 6
|
RoboForex-ProCent
|8.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|8.00 × 1
еще 7...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
2
2.2K
USD
USD
3.3K
USD
USD
12
100%
52
73%
99%
2.28
6.11
USD
USD
15%
1:500