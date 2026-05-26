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Сигналы / MetaTrader 4 / Sputnik Auto Aud
Igor Loza

Sputnik Auto Aud

Igor Loza
Igor Loza

Igor Loza

5 (7)
https://t.me/+OmrsQTf1aB9kZmM6
6 сигналов 2 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
12 недель
2 / 2.2K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
38 (73.07%)
Убыточных трейдов:
14 (26.92%)
Лучший трейд:
73.66 USD
Худший трейд:
-64.06 USD
Общая прибыль:
565.70 USD (11 757 pips)
Общий убыток:
-247.76 USD (5 018 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (170.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.91 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
98.93%
Макс. загрузка депозита:
3.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
4.20
Длинных трейдов:
17 (32.69%)
Коротких трейдов:
35 (67.31%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
14.89 USD
Средний убыток:
-17.70 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-67.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.34 USD (3)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
75.73 USD (2.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.24% (75.73 USD)
По эквити:
15.12% (499.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 49
USOILCash 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 320
USOILCash -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 6.8K
USOILCash -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.66 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +170.91 USD
Макс. убыток в серии: -67.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
TitanFX-04
0.51 × 74
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.53 × 7481
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.66 × 17712
RoboForex-ECN
0.97 × 30
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TradersWay-Live 2
1.09 × 11
TopFXSC-Live Server
1.24 × 1314
MonetaMarkets-Live01
2.05 × 95
Alpari-Pro.ECN
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
4.00 × 10
ForexClub-MT4 Real 2 Server
4.03 × 34
RoboForex-ECN-2
4.50 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.67 × 9
Tickmill-Live08
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.32 × 28
FXCM-USDReal03
5.52 × 590
Exness-Real6
5.74 × 360
FxPro.com-Real07
6.00 × 2
Swissquote-Live6
6.38 × 8
RoboForex-Pro-3
8.00 × 6
RoboForex-ProCent
8.00 × 1
Alpari-Standard2
8.00 × 1
еще 7...
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Нет отзывов
2026.08.07 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.29 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 05:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.21 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 07:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.31 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.26 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.26 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sputnik Auto Aud
30 USD в месяц
11%
2
2.2K
USD
3.3K
USD
12
100%
52
73%
99%
2.28
6.11
USD
15%
1:500
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