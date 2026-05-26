- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
38 (73.07%)
亏损交易:
14 (26.92%)
最好交易:
73.66 USD
最差交易:
-64.06 USD
毛利:
565.70 USD (11 757 pips)
毛利亏损:
-247.76 USD (5 018 pips)
最大连续赢利:
9 (170.91 USD)
最大连续盈利:
170.91 USD (9)
夏普比率:
0.31
交易活动:
98.93%
最大入金加载:
3.43%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 天
采收率:
4.20
长期交易:
17 (32.69%)
短期交易:
35 (67.31%)
利润因子:
2.28
预期回报:
6.11 USD
平均利润:
14.89 USD
平均损失:
-17.70 USD
最大连续失误:
3 (-67.34 USD)
最大连续亏损:
-67.34 USD (3)
每月增长:
0.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
75.73 USD (2.24%)
相对跌幅:
结余:
2.24% (75.73 USD)
净值:
15.12% (499.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|49
|USOILCash
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|320
|USOILCash
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|6.8K
|USOILCash
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.66 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +170.91 USD
最大连续亏损: -67.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
TitanFX-04
|0.51 × 74
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.53 × 7481
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.66 × 17712
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 30
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|1.09 × 11
|
TopFXSC-Live Server
|1.24 × 1314
|
MonetaMarkets-Live01
|2.05 × 95
|
Alpari-Pro.ECN
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|4.00 × 10
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|4.03 × 34
|
RoboForex-ECN-2
|4.50 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.67 × 9
|
Tickmill-Live08
|5.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|5.32 × 28
|
FXCM-USDReal03
|5.52 × 590
|
Exness-Real6
|5.74 × 360
|
FxPro.com-Real07
|6.00 × 2
|
Swissquote-Live6
|6.38 × 8
|
RoboForex-Pro-3
|8.00 × 6
|
RoboForex-ProCent
|8.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|8.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
2
2.2K
USD
USD
3.3K
USD
USD
12
100%
52
73%
99%
2.28
6.11
USD
USD
15%
1:500