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Igor Loza

Sputnik Auto Aud

Igor Loza
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  • Трейдер 在  Предпринематель
  • 乌克兰
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可靠性
12
2 / 2.2K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 11%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
52
盈利交易:
38 (73.07%)
亏损交易:
14 (26.92%)
最好交易:
73.66 USD
最差交易:
-64.06 USD
毛利:
565.70 USD (11 757 pips)
毛利亏损:
-247.76 USD (5 018 pips)
最大连续赢利:
9 (170.91 USD)
最大连续盈利:
170.91 USD (9)
夏普比率:
0.31
交易活动:
98.93%
最大入金加载:
3.43%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 天
采收率:
4.20
长期交易:
17 (32.69%)
短期交易:
35 (67.31%)
利润因子:
2.28
预期回报:
6.11 USD
平均利润:
14.89 USD
平均损失:
-17.70 USD
最大连续失误:
3 (-67.34 USD)
最大连续亏损:
-67.34 USD (3)
每月增长:
0.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
75.73 USD (2.24%)
相对跌幅:
结余:
2.24% (75.73 USD)
净值:
15.12% (499.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 49
USOILCash 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 320
USOILCash -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 6.8K
USOILCash -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +73.66 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +170.91 USD
最大连续亏损: -67.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
TitanFX-04
0.51 × 74
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.53 × 7481
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.66 × 17712
RoboForex-ECN
0.97 × 30
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TradersWay-Live 2
1.09 × 11
TopFXSC-Live Server
1.24 × 1314
MonetaMarkets-Live01
2.05 × 95
Alpari-Pro.ECN
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
4.00 × 10
ForexClub-MT4 Real 2 Server
4.03 × 34
RoboForex-ECN-2
4.50 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.67 × 9
Tickmill-Live08
5.00 × 1
Alpari-ECN1
5.32 × 28
FXCM-USDReal03
5.52 × 590
Exness-Real6
5.74 × 360
FxPro.com-Real07
6.00 × 2
Swissquote-Live6
6.38 × 8
RoboForex-Pro-3
8.00 × 6
RoboForex-ProCent
8.00 × 1
Alpari-Standard2
8.00 × 1
7 更多...
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2026.08.07 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.29 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 05:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.21 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 07:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.31 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.26 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.26 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
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杠杆
Sputnik Auto Aud
每月30 USD
11%
2
2.2K
USD
3.3K
USD
12
100%
52
73%
99%
2.28
6.11
USD
15%
1:500
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