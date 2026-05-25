Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 381
Прибыльных трейдов:
894 (64.73%)
Убыточных трейдов:
487 (35.26%)
Лучший трейд:
12 685.22 USD
Худший трейд:
-4 556.50 USD
Общая прибыль:
434 328.25 USD (1 502 678 pips)
Общий убыток:
-295 052.72 USD (538 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (18 431.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 297.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
36.13%
Макс. загрузка депозита:
69.95%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
672 (48.66%)
Коротких трейдов:
709 (51.34%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
100.85 USD
Средняя прибыль:
485.83 USD
Средний убыток:
-605.86 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-8 691.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 395.89 USD (11)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
43.99%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
165.63 USD
Максимальная:
33 095.40 USD (18.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.23% (33 095.40 USD)
По эквити:
46.69% (35 609.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|1314
|US30.ecn
|20
|XAGUSD.pro
|14
|BTCUSD
|13
|XTIUSD.pro
|12
|XBRUSD.pro
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|129K
|US30.ecn
|-4.5K
|XAGUSD.pro
|4.1K
|BTCUSD
|6.4K
|XTIUSD.pro
|-117
|XBRUSD.pro
|4.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|315K
|US30.ecn
|-31K
|XAGUSD.pro
|1.5K
|BTCUSD
|674K
|XTIUSD.pro
|637
|XBRUSD.pro
|3.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 685.22 USD
Худший трейд: -4 557 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +18 431.30 USD
Макс. убыток в серии: -8 691.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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