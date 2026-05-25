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Сигналы / MetaTrader 4 / Trend X 003
Kai Guo Wu

Trend X 003

Kai Guo Wu
Kai Guo Wu

Kai Guo Wu

0 отзывов
Надежность
84 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 33%
MaxainGroup-Live
1:400

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 381
Прибыльных трейдов:
894 (64.73%)
Убыточных трейдов:
487 (35.26%)
Лучший трейд:
12 685.22 USD
Худший трейд:
-4 556.50 USD
Общая прибыль:
434 328.25 USD (1 502 678 pips)
Общий убыток:
-295 052.72 USD (538 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (18 431.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 297.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
36.13%
Макс. загрузка депозита:
69.95%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
672 (48.66%)
Коротких трейдов:
709 (51.34%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
100.85 USD
Средняя прибыль:
485.83 USD
Средний убыток:
-605.86 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-8 691.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 395.89 USD (11)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
43.99%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
165.63 USD
Максимальная:
33 095.40 USD (18.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.23% (33 095.40 USD)
По эквити:
46.69% (35 609.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 1314
US30.ecn 20
XAGUSD.pro 14
BTCUSD 13
XTIUSD.pro 12
XBRUSD.pro 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 129K
US30.ecn -4.5K
XAGUSD.pro 4.1K
BTCUSD 6.4K
XTIUSD.pro -117
XBRUSD.pro 4.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 315K
US30.ecn -31K
XAGUSD.pro 1.5K
BTCUSD 674K
XTIUSD.pro 637
XBRUSD.pro 3.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 685.22 USD
Худший трейд: -4 557 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +18 431.30 USD
Макс. убыток в серии: -8 691.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 01:24
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 14:57
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.82% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 01:14
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.69% of days out of 533 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.12 10:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.06 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.04 12:43
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.43% of days out of 519 days of the signal's entire lifetime.
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