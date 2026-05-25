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Kai Guo Wu

Trend X 003

Kai Guo Wu
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可靠性
84
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增长自 2025 13%
MaxainGroup-Live
1:400

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  • 成长
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交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 402
盈利交易:
901 (64.26%)
亏损交易:
501 (35.73%)
最好交易:
12 685.22 USD
最差交易:
-6 738.00 USD
毛利:
448 806.25 USD (1 513 024 pips)
毛利亏损:
-321 208.72 USD (562 518 pips)
最大连续赢利:
30 (18 431.30 USD)
最大连续盈利:
23 297.72 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
42.78%
最大入金加载:
69.95%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.86
长期交易:
678 (48.36%)
短期交易:
724 (51.64%)
利润因子:
1.40
预期回报:
91.01 USD
平均利润:
498.12 USD
平均损失:
-641.14 USD
最大连续失误:
18 (-8 691.50 USD)
最大连续亏损:
-25 395.89 USD (11)
每月增长:
-16.01%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
165.63 USD
最大值:
33 095.40 USD (18.45%)
相对跌幅:
结余:
36.23% (33 095.40 USD)
净值:
76.68% (49 531.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 1333
US30.ecn 20
XAGUSD.pro 16
BTCUSD 13
XTIUSD.pro 12
XBRUSD.pro 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 121K
US30.ecn -4.5K
XAGUSD.pro 703
BTCUSD 6.4K
XTIUSD.pro -117
XBRUSD.pro 4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 303K
US30.ecn -31K
XAGUSD.pro 148
BTCUSD 674K
XTIUSD.pro 637
XBRUSD.pro 3.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12 685.22 USD
最差交易: -6 738 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +18 431.30 USD
最大连续亏损: -8 691.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxainGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 13:39
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.12 00:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 11:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 01:24
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 14:57
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.82% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 01:14
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.69% of days out of 533 days of the signal's entire lifetime.
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