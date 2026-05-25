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- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 402
盈利交易:
901 (64.26%)
亏损交易:
501 (35.73%)
最好交易:
12 685.22 USD
最差交易:
-6 738.00 USD
毛利:
448 806.25 USD (1 513 024 pips)
毛利亏损:
-321 208.72 USD (562 518 pips)
最大连续赢利:
30 (18 431.30 USD)
最大连续盈利:
23 297.72 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
42.78%
最大入金加载:
69.95%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.86
长期交易:
678 (48.36%)
短期交易:
724 (51.64%)
利润因子:
1.40
预期回报:
91.01 USD
平均利润:
498.12 USD
平均损失:
-641.14 USD
最大连续失误:
18 (-8 691.50 USD)
最大连续亏损:
-25 395.89 USD (11)
每月增长:
-16.01%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
165.63 USD
最大值:
33 095.40 USD (18.45%)
相对跌幅:
结余:
36.23% (33 095.40 USD)
净值:
76.68% (49 531.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|1333
|US30.ecn
|20
|XAGUSD.pro
|16
|BTCUSD
|13
|XTIUSD.pro
|12
|XBRUSD.pro
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|121K
|US30.ecn
|-4.5K
|XAGUSD.pro
|703
|BTCUSD
|6.4K
|XTIUSD.pro
|-117
|XBRUSD.pro
|4.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|303K
|US30.ecn
|-31K
|XAGUSD.pro
|148
|BTCUSD
|674K
|XTIUSD.pro
|637
|XBRUSD.pro
|3.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 685.22 USD
最差交易: -6 738 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +18 431.30 USD
最大连续亏损: -8 691.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxainGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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