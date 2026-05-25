Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 015
Прибыльных трейдов:
657 (64.72%)
Убыточных трейдов:
358 (35.27%)
Лучший трейд:
12 683.22 USD
Худший трейд:
-4 552.50 USD
Общая прибыль:
396 536.75 USD (1 277 272 pips)
Общий убыток:
-266 835.73 USD (416 960 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (12 394.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 229.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
36.13%
Макс. загрузка депозита:
78.79%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.46
Длинных трейдов:
493 (48.57%)
Коротких трейдов:
522 (51.43%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
127.78 USD
Средняя прибыль:
603.56 USD
Средний убыток:
-745.35 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-18 367.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 463.39 USD (11)
Прирост в месяц:
7.98%
Годовой прогноз:
96.87%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 046.14 USD
Максимальная:
29 095.40 USD (18.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.01% (29 095.40 USD)
По эквити:
43.12% (35 658.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|905
|XAUUSD.ecn
|23
|US30.ecn
|20
|xauusd.pro
|16
|XAGUSD.pro
|14
|BTCUSD
|13
|XTIUSD.pro
|12
|XBRUSD.pro
|8
|XAUUSD.stp
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|119K
|XAUUSD.ecn
|1.5K
|US30.ecn
|-5.7K
|xauusd.pro
|758
|XAGUSD.pro
|4.2K
|BTCUSD
|6.4K
|XTIUSD.pro
|-82
|XBRUSD.pro
|4.5K
|XAUUSD.stp
|-425
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|196K
|XAUUSD.ecn
|15K
|US30.ecn
|-31K
|xauusd.pro
|769
|XAGUSD.pro
|1.5K
|BTCUSD
|673K
|XTIUSD.pro
|634
|XBRUSD.pro
|3.7K
|XAUUSD.stp
|773
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 683.22 USD
Худший трейд: -4 553 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +12 394.64 USD
Макс. убыток в серии: -18 367.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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