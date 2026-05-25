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Сигналы / MetaTrader 4 / Trend X 004
Kai Guo Wu

Trend X 004

Kai Guo Wu
Kai Guo Wu

Kai Guo Wu

0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 42%
MaxainGroup-Live
1:400

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 015
Прибыльных трейдов:
657 (64.72%)
Убыточных трейдов:
358 (35.27%)
Лучший трейд:
12 683.22 USD
Худший трейд:
-4 552.50 USD
Общая прибыль:
396 536.75 USD (1 277 272 pips)
Общий убыток:
-266 835.73 USD (416 960 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (12 394.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 229.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
36.13%
Макс. загрузка депозита:
78.79%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.46
Длинных трейдов:
493 (48.57%)
Коротких трейдов:
522 (51.43%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
127.78 USD
Средняя прибыль:
603.56 USD
Средний убыток:
-745.35 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-18 367.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 463.39 USD (11)
Прирост в месяц:
7.98%
Годовой прогноз:
96.87%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 046.14 USD
Максимальная:
29 095.40 USD (18.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.01% (29 095.40 USD)
По эквити:
43.12% (35 658.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 905
XAUUSD.ecn 23
US30.ecn 20
xauusd.pro 16
XAGUSD.pro 14
BTCUSD 13
XTIUSD.pro 12
XBRUSD.pro 8
XAUUSD.stp 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 119K
XAUUSD.ecn 1.5K
US30.ecn -5.7K
xauusd.pro 758
XAGUSD.pro 4.2K
BTCUSD 6.4K
XTIUSD.pro -82
XBRUSD.pro 4.5K
XAUUSD.stp -425
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 196K
XAUUSD.ecn 15K
US30.ecn -31K
xauusd.pro 769
XAGUSD.pro 1.5K
BTCUSD 673K
XTIUSD.pro 634
XBRUSD.pro 3.7K
XAUUSD.stp 773
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 683.22 USD
Худший трейд: -4 553 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +12 394.64 USD
Макс. убыток в серии: -18 367.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 01:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.11 01:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 07:18
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.98% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.78% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 01:58
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.99% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 14:52
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.75% of days out of 400 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 02:44
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.82% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
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