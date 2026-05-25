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信号 / MetaTrader 4 / Trend X 004
Kai Guo Wu

Trend X 004

Kai Guo Wu
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可靠性
64
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增长自 2025 12%
MaxainGroup-Live
1:400

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  • 成长
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  • 净值
  • 提取
交易:
1 036
盈利交易:
661 (63.80%)
亏损交易:
375 (36.20%)
最好交易:
12 683.22 USD
最差交易:
-6 426.00 USD
毛利:
409 715.75 USD (1 284 981 pips)
毛利亏损:
-297 363.23 USD (450 733 pips)
最大连续赢利:
26 (12 394.64 USD)
最大连续盈利:
23 229.72 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
42.91%
最大入金加载:
78.79%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.71
长期交易:
499 (48.17%)
短期交易:
537 (51.83%)
利润因子:
1.38
预期回报:
108.45 USD
平均利润:
619.84 USD
平均损失:
-792.97 USD
最大连续失误:
17 (-18 367.00 USD)
最大连续亏损:
-25 463.39 USD (11)
每月增长:
-18.46%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
39%
结余跌幅:
绝对:
4 046.14 USD
最大值:
30 244.50 USD (18.83%)
相对跌幅:
结余:
31.64% (30 244.50 USD)
净值:
76.80% (50 189.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 924
XAUUSD.ecn 23
US30.ecn 20
xauusd.pro 16
XAGUSD.pro 16
BTCUSD 13
XTIUSD.pro 12
XBRUSD.pro 8
XAUUSD.stp 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 105K
XAUUSD.ecn 1.5K
US30.ecn -5.7K
xauusd.pro 758
XAGUSD.pro 864
BTCUSD 6.4K
XTIUSD.pro -82
XBRUSD.pro 4.5K
XAUUSD.stp -425
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 171K
XAUUSD.ecn 15K
US30.ecn -31K
xauusd.pro 769
XAGUSD.pro 189
BTCUSD 673K
XTIUSD.pro 634
XBRUSD.pro 3.7K
XAUUSD.stp 773
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12 683.22 USD
最差交易: -6 426 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +12 394.64 USD
最大连续亏损: -18 367.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxainGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 13:39
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.12 12:39
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.73% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.12 07:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 01:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 01:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.11 01:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 07:18
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.98% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.78% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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