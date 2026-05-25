当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 036
盈利交易:
661 (63.80%)
亏损交易:
375 (36.20%)
最好交易:
12 683.22 USD
最差交易:
-6 426.00 USD
毛利:
409 715.75 USD (1 284 981 pips)
毛利亏损:
-297 363.23 USD (450 733 pips)
最大连续赢利:
26 (12 394.64 USD)
最大连续盈利:
23 229.72 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
42.91%
最大入金加载:
78.79%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.71
长期交易:
499 (48.17%)
短期交易:
537 (51.83%)
利润因子:
1.38
预期回报:
108.45 USD
平均利润:
619.84 USD
平均损失:
-792.97 USD
最大连续失误:
17 (-18 367.00 USD)
最大连续亏损:
-25 463.39 USD (11)
每月增长:
-18.46%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
39%
结余跌幅:
绝对:
4 046.14 USD
最大值:
30 244.50 USD (18.83%)
相对跌幅:
结余:
31.64% (30 244.50 USD)
净值:
76.80% (50 189.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|924
|XAUUSD.ecn
|23
|US30.ecn
|20
|xauusd.pro
|16
|XAGUSD.pro
|16
|BTCUSD
|13
|XTIUSD.pro
|12
|XBRUSD.pro
|8
|XAUUSD.stp
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|105K
|XAUUSD.ecn
|1.5K
|US30.ecn
|-5.7K
|xauusd.pro
|758
|XAGUSD.pro
|864
|BTCUSD
|6.4K
|XTIUSD.pro
|-82
|XBRUSD.pro
|4.5K
|XAUUSD.stp
|-425
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|171K
|XAUUSD.ecn
|15K
|US30.ecn
|-31K
|xauusd.pro
|769
|XAGUSD.pro
|189
|BTCUSD
|673K
|XTIUSD.pro
|634
|XBRUSD.pro
|3.7K
|XAUUSD.stp
|773
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 683.22 USD
最差交易: -6 426 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +12 394.64 USD
最大连续亏损: -18 367.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxainGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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