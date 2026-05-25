Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FTMO-Server2 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.14 × 36 ICMarketsSC-Live22 1.50 × 10 RoboForex-ECN-3 2.00 × 1 FBS-Real-3 3.58 × 33 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика