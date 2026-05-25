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Сигналы / MetaTrader 4 / Swiss Opal
Reynor Buenaflor

Swiss Opal

Reynor Buenaflor
Reynor Buenaflor

Reynor Buenaflor

2 комментария
0 отзывов
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 099
Прибыльных трейдов:
648 (58.96%)
Убыточных трейдов:
451 (41.04%)
Лучший трейд:
1 848.80 USD
Худший трейд:
-724.60 USD
Общая прибыль:
13 214.02 USD (211 052 pips)
Общий убыток:
-13 578.71 USD (247 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (74.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 848.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.13%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
556 (50.59%)
Коротких трейдов:
543 (49.41%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
20.39 USD
Средний убыток:
-30.11 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 918.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 918.40 USD (9)
Прирост в месяц:
2.42%
Годовой прогноз:
29.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 918.40 USD
Максимальная:
1 918.40 USD (18.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.55% (1 918.40 USD)
По эквити:
25.55% (2 925.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 1005
XAUUSD 53
AUDUSD 28
USDCHF 11
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 1.5K
XAUUSD -1.7K
AUDUSD 23
USDCHF 9
GBPUSD -260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -20K
XAUUSD -17K
AUDUSD 611
USDCHF 30
GBPUSD -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 848.80 USD
Худший трейд: -725 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +74.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 918.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.58 × 33
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Mean reversal trading of GBPJPY
Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.18 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.18 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 05:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.17 05:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 08:39
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Swiss Opal
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
12K
USD
26
99%
1 099
58%
100%
0.97
-0.33
USD
26%
1:500
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