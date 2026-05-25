- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 099
Прибыльных трейдов:
648 (58.96%)
Убыточных трейдов:
451 (41.04%)
Лучший трейд:
1 848.80 USD
Худший трейд:
-724.60 USD
Общая прибыль:
13 214.02 USD (211 052 pips)
Общий убыток:
-13 578.71 USD (247 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (74.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 848.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.13%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
556 (50.59%)
Коротких трейдов:
543 (49.41%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
20.39 USD
Средний убыток:
-30.11 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 918.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 918.40 USD (9)
Прирост в месяц:
2.42%
Годовой прогноз:
29.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 918.40 USD
Максимальная:
1 918.40 USD (18.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.55% (1 918.40 USD)
По эквити:
25.55% (2 925.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1005
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|1.5K
|XAUUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|-260
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-20K
|XAUUSD
|-17K
|AUDUSD
|611
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|-258
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 848.80 USD
Худший трейд: -725 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +74.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 918.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.58 × 33
Mean reversal trading of GBPJPY
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
26
99%
1 099
58%
100%
0.97
-0.33
USD
USD
26%
1:500