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Reynor Buenaflor

Swiss Opal

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649 (59.00%)
亏损交易:
451 (41.00%)
最好交易:
1 848.80 USD
最差交易:
-724.60 USD
毛利:
13 215.20 USD (211 145 pips)
毛利亏损:
-13 578.71 USD (247 242 pips)
最大连续赢利:
10 (74.51 USD)
最大连续盈利:
1 848.80 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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平均持有时间:
10 小时
采收率:
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长期交易:
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短期交易:
543 (49.36%)
利润因子:
0.97
预期回报:
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平均利润:
20.36 USD
平均损失:
-30.11 USD
最大连续失误:
9 (-1 918.40 USD)
最大连续亏损:
-1 918.40 USD (9)
每月增长:
2.43%
年度预测:
29.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 918.40 USD
最大值:
1 918.40 USD (18.55%)
相对跌幅:
结余:
18.55% (1 918.40 USD)
净值:
25.55% (2 925.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 1006
XAUUSD 53
AUDUSD 28
USDCHF 11
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 1.5K
XAUUSD -1.7K
AUDUSD 23
USDCHF 9
GBPUSD -260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -20K
XAUUSD -17K
AUDUSD 611
USDCHF 30
GBPUSD -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +1 848.80 USD
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2.00 × 1
FBS-Real-3
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Mean reversal trading of GBPJPY
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2026.08.11 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.18 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.18 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 05:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.17 05:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 08:39
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
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