- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 100
盈利交易:
649 (59.00%)
亏损交易:
451 (41.00%)
最好交易:
1 848.80 USD
最差交易:
-724.60 USD
毛利:
13 215.20 USD (211 145 pips)
毛利亏损:
-13 578.71 USD (247 242 pips)
最大连续赢利:
10 (74.51 USD)
最大连续盈利:
1 848.80 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.13%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
68
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
557 (50.64%)
短期交易:
543 (49.36%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.33 USD
平均利润:
20.36 USD
平均损失:
-30.11 USD
最大连续失误:
9 (-1 918.40 USD)
最大连续亏损:
-1 918.40 USD (9)
每月增长:
2.43%
年度预测:
29.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 918.40 USD
最大值:
1 918.40 USD (18.55%)
相对跌幅:
结余:
18.55% (1 918.40 USD)
净值:
25.55% (2 925.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1006
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|1.5K
|XAUUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|-260
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-20K
|XAUUSD
|-17K
|AUDUSD
|611
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|-258
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 848.80 USD
最差交易: -725 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +74.51 USD
最大连续亏损: -1 918.40 USD
Mean reversal trading of GBPJPY
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
26
99%
1 100
59%
100%
0.97
-0.33
USD
USD
26%
1:500