- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
6 (14.28%)
Убыточных трейдов:
36 (85.71%)
Лучший трейд:
145.24 EUR
Худший трейд:
-97.60 EUR
Общая прибыль:
210.17 EUR (17 283 pips)
Общий убыток:
-718.75 EUR (457 102 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (173.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
173.34 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.36
Торговая активность:
80.21%
Макс. загрузка депозита:
13.24%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
23 (54.76%)
Коротких трейдов:
19 (45.24%)
Профит фактор:
0.29
Мат. ожидание:
-12.11 EUR
Средняя прибыль:
35.03 EUR
Средний убыток:
-19.97 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-431.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-431.95 EUR (17)
Прирост в месяц:
-2.07%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
508.58 EUR
Максимальная:
633.29 EUR (10.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.90% (633.29 EUR)
По эквити:
1.51% (121.22 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUS200
|6
|USDMXN.r
|5
|GER40
|3
|UK100
|3
|EURSEK.r
|2
|AUDSGD.r
|2
|FRA40
|2
|CHFJPY.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|CHFSGD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|USDPLN.r
|1
|XAUAUD.r
|1
|USDNOK.r
|1
|US100
|1
|USDSEK.r
|1
|EURZAR.r
|1
|USDBRL.r
|1
|TAIWAN
|1
|JP225
|1
|USDJPY.r
|1
|USDZAR.r
|1
|GBPNZD.r
|1
|NZDUSD.r
|1
|US30
|1
|USDSGD.r
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUS200
|-45
|USDMXN.r
|3
|GER40
|-40
|UK100
|-23
|EURSEK.r
|-14
|AUDSGD.r
|-21
|FRA40
|-25
|CHFJPY.r
|-12
|NZDJPY.r
|-10
|CHFSGD.r
|-14
|EURCAD.r
|-24
|USDPLN.r
|-80
|XAUAUD.r
|-54
|USDNOK.r
|-13
|US100
|-14
|USDSEK.r
|-13
|EURZAR.r
|-48
|USDBRL.r
|-52
|TAIWAN
|20
|JP225
|-14
|USDJPY.r
|-11
|USDZAR.r
|-18
|GBPNZD.r
|-22
|NZDUSD.r
|-12
|US30
|-13
|USDSGD.r
|-10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUS200
|-16K
|USDMXN.r
|-4.6K
|GER40
|-83K
|UK100
|-28K
|EURSEK.r
|-6.3K
|AUDSGD.r
|-287
|FRA40
|-28K
|CHFJPY.r
|-478
|NZDJPY.r
|-192
|CHFSGD.r
|-260
|EURCAD.r
|-200
|USDPLN.r
|-1.8K
|XAUAUD.r
|-3.9K
|USDNOK.r
|-3K
|US100
|-72K
|USDSEK.r
|-5.9K
|EURZAR.r
|-8.4K
|USDBRL.r
|-6.1K
|TAIWAN
|4.3K
|JP225
|-100K
|USDJPY.r
|-115
|USDZAR.r
|-10K
|GBPNZD.r
|-1.2K
|NZDUSD.r
|-132
|US30
|-65K
|USDSGD.r
|-86
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +145.24 EUR
Худший трейд: -98 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +173.34 EUR
Макс. убыток в серии: -431.95 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
HaloMulti is a fully automated multi-symbol trend-following EA running
simultaneously across a diversified portfolio of FX and index instruments. It
uses a multi-timeframe framework to identify trend direction and filters
entries by volatility, spread quality, and momentum conditions. Position
sizing is risk-based, scaled to account equity, with each trade allocated a
defined R value. Stops are managed dynamically and adjusted as the trade
develops. The system includes partial-close logic to reduce exposure on
extended moves. It is designed to run continuously, handling session
open/close transitions and quote-only periods automatically. No manual
intervention is required during operation.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
6K
EUR
EUR
12
90%
42
14%
80%
0.29
-12.11
EUR
EUR
10%
1:50