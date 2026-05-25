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Сигналы / MetaTrader 5 / HaloMulti Trader
CTM Capital

HaloMulti Trader

CTM Capital
CTM Capital

CTM Capital

Trading since 2003. Irish in France.
1 тема 6 комментариев
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
FPTradingLLC-Live
1:50
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
6 (14.28%)
Убыточных трейдов:
36 (85.71%)
Лучший трейд:
145.24 EUR
Худший трейд:
-97.60 EUR
Общая прибыль:
210.17 EUR (17 283 pips)
Общий убыток:
-718.75 EUR (457 102 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (173.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
173.34 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.36
Торговая активность:
80.21%
Макс. загрузка депозита:
13.24%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
23 (54.76%)
Коротких трейдов:
19 (45.24%)
Профит фактор:
0.29
Мат. ожидание:
-12.11 EUR
Средняя прибыль:
35.03 EUR
Средний убыток:
-19.97 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-431.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-431.95 EUR (17)
Прирост в месяц:
-2.07%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
508.58 EUR
Максимальная:
633.29 EUR (10.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.90% (633.29 EUR)
По эквити:
1.51% (121.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUS200 6
USDMXN.r 5
GER40 3
UK100 3
EURSEK.r 2
AUDSGD.r 2
FRA40 2
CHFJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CHFSGD.r 1
EURCAD.r 1
USDPLN.r 1
XAUAUD.r 1
USDNOK.r 1
US100 1
USDSEK.r 1
EURZAR.r 1
USDBRL.r 1
TAIWAN 1
JP225 1
USDJPY.r 1
USDZAR.r 1
GBPNZD.r 1
NZDUSD.r 1
US30 1
USDSGD.r 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUS200 -45
USDMXN.r 3
GER40 -40
UK100 -23
EURSEK.r -14
AUDSGD.r -21
FRA40 -25
CHFJPY.r -12
NZDJPY.r -10
CHFSGD.r -14
EURCAD.r -24
USDPLN.r -80
XAUAUD.r -54
USDNOK.r -13
US100 -14
USDSEK.r -13
EURZAR.r -48
USDBRL.r -52
TAIWAN 20
JP225 -14
USDJPY.r -11
USDZAR.r -18
GBPNZD.r -22
NZDUSD.r -12
US30 -13
USDSGD.r -10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUS200 -16K
USDMXN.r -4.6K
GER40 -83K
UK100 -28K
EURSEK.r -6.3K
AUDSGD.r -287
FRA40 -28K
CHFJPY.r -478
NZDJPY.r -192
CHFSGD.r -260
EURCAD.r -200
USDPLN.r -1.8K
XAUAUD.r -3.9K
USDNOK.r -3K
US100 -72K
USDSEK.r -5.9K
EURZAR.r -8.4K
USDBRL.r -6.1K
TAIWAN 4.3K
JP225 -100K
USDJPY.r -115
USDZAR.r -10K
GBPNZD.r -1.2K
NZDUSD.r -132
US30 -65K
USDSGD.r -86
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +145.24 EUR
Худший трейд: -98 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +173.34 EUR
Макс. убыток в серии: -431.95 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
ICMarketsAU-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 6
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
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HaloMulti is a fully automated multi-symbol trend-following EA running
  simultaneously across a diversified portfolio of FX and index instruments. It
  uses a multi-timeframe framework to identify trend direction and filters
  entries by volatility, spread quality, and momentum conditions. Position
  sizing is risk-based, scaled to account equity, with each trade allocated a
  defined R value. Stops are managed dynamically and adjusted as the trade
  develops. The system includes partial-close logic to reduce exposure on
  extended moves. It is designed to run continuously, handling session
  open/close transitions and quote-only periods automatically. No manual
  intervention is required during operation.

Нет отзывов
2026.07.20 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.20 01:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.30 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.04 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 08:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.25 12:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HaloMulti Trader
50 USD в месяц
-8%
0
0
USD
6K
EUR
12
90%
42
14%
80%
0.29
-12.11
EUR
10%
1:50
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