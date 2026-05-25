信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HaloMulti Trader
CTM Capital

HaloMulti Trader

CTM Capital
CTM Capital

CTM Capital

Trading since 2003. Irish in France.
1 主题 6 评论
0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 -8%
FPTradingLLC-Live
1:50
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
6 (13.63%)
亏损交易:
38 (86.36%)
最好交易:
145.24 EUR
最差交易:
-97.60 EUR
毛利:
210.17 EUR (17 283 pips)
毛利亏损:
-744.17 EUR (459 390 pips)
最大连续赢利:
4 (173.34 EUR)
最大连续盈利:
173.34 EUR (4)
夏普比率:
-0.37
交易活动:
81.23%
最大入金加载:
13.24%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.81
长期交易:
25 (56.82%)
短期交易:
19 (43.18%)
利润因子:
0.28
预期回报:
-12.14 EUR
平均利润:
35.03 EUR
平均损失:
-19.58 EUR
最大连续失误:
17 (-431.95 EUR)
最大连续亏损:
-431.95 EUR (17)
每月增长:
-2.28%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
534.00 EUR
最大值:
658.71 EUR (10.72%)
相对跌幅:
结余:
10.29% (658.71 EUR)
净值:
1.51% (121.22 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUS200 6
USDMXN.r 5
UK100 4
GER40 3
FRA40 3
EURSEK.r 2
AUDSGD.r 2
CHFJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CHFSGD.r 1
EURCAD.r 1
USDPLN.r 1
XAUAUD.r 1
USDNOK.r 1
US100 1
USDSEK.r 1
EURZAR.r 1
USDBRL.r 1
TAIWAN 1
JP225 1
USDJPY.r 1
USDZAR.r 1
GBPNZD.r 1
NZDUSD.r 1
US30 1
USDSGD.r 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUS200 -45
USDMXN.r 3
UK100 -30
GER40 -40
FRA40 -47
EURSEK.r -14
AUDSGD.r -21
CHFJPY.r -12
NZDJPY.r -10
CHFSGD.r -14
EURCAD.r -24
USDPLN.r -80
XAUAUD.r -54
USDNOK.r -13
US100 -14
USDSEK.r -13
EURZAR.r -48
USDBRL.r -52
TAIWAN 20
JP225 -14
USDJPY.r -11
USDZAR.r -18
GBPNZD.r -22
NZDUSD.r -12
US30 -13
USDSGD.r -10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUS200 -16K
USDMXN.r -4.6K
UK100 -30K
GER40 -83K
FRA40 -28K
EURSEK.r -6.3K
AUDSGD.r -287
CHFJPY.r -478
NZDJPY.r -192
CHFSGD.r -260
EURCAD.r -200
USDPLN.r -1.8K
XAUAUD.r -3.9K
USDNOK.r -3K
US100 -72K
USDSEK.r -5.9K
EURZAR.r -8.4K
USDBRL.r -6.1K
TAIWAN 4.3K
JP225 -100K
USDJPY.r -115
USDZAR.r -10K
GBPNZD.r -1.2K
NZDUSD.r -132
US30 -65K
USDSGD.r -86
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +145.24 EUR
最差交易: -98 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +173.34 EUR
最大连续亏损: -431.95 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
ICMarketsAU-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
27.63 × 8
查看详细统计，请 登录 或者 注册
HaloMulti is a fully automated multi-symbol trend-following EA running
  simultaneously across a diversified portfolio of FX and index instruments. It
  uses a multi-timeframe framework to identify trend direction and filters
  entries by volatility, spread quality, and momentum conditions. Position
  sizing is risk-based, scaled to account equity, with each trade allocated a
  defined R value. Stops are managed dynamically and adjusted as the trade
  develops. The system includes partial-close logic to reduce exposure on
  extended moves. It is designed to run continuously, handling session
  open/close transitions and quote-only periods automatically. No manual
  intervention is required during operation.

没有评论
2026.07.20 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.20 01:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.30 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.04 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 08:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.25 12:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HaloMulti Trader
每月50 USD
-8%
0
0
USD
6K
EUR
14
88%
44
13%
81%
0.28
-12.14
EUR
10%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载