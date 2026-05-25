- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
6 (13.63%)
亏损交易:
38 (86.36%)
最好交易:
145.24 EUR
最差交易:
-97.60 EUR
毛利:
210.17 EUR (17 283 pips)
毛利亏损:
-744.17 EUR (459 390 pips)
最大连续赢利:
4 (173.34 EUR)
最大连续盈利:
173.34 EUR (4)
夏普比率:
-0.37
交易活动:
81.23%
最大入金加载:
13.24%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.81
长期交易:
25 (56.82%)
短期交易:
19 (43.18%)
利润因子:
0.28
预期回报:
-12.14 EUR
平均利润:
35.03 EUR
平均损失:
-19.58 EUR
最大连续失误:
17 (-431.95 EUR)
最大连续亏损:
-431.95 EUR (17)
每月增长:
-2.28%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
534.00 EUR
最大值:
658.71 EUR (10.72%)
相对跌幅:
结余:
10.29% (658.71 EUR)
净值:
1.51% (121.22 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUS200
|6
|USDMXN.r
|5
|UK100
|4
|GER40
|3
|FRA40
|3
|EURSEK.r
|2
|AUDSGD.r
|2
|CHFJPY.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|CHFSGD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|USDPLN.r
|1
|XAUAUD.r
|1
|USDNOK.r
|1
|US100
|1
|USDSEK.r
|1
|EURZAR.r
|1
|USDBRL.r
|1
|TAIWAN
|1
|JP225
|1
|USDJPY.r
|1
|USDZAR.r
|1
|GBPNZD.r
|1
|NZDUSD.r
|1
|US30
|1
|USDSGD.r
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUS200
|-45
|USDMXN.r
|3
|UK100
|-30
|GER40
|-40
|FRA40
|-47
|EURSEK.r
|-14
|AUDSGD.r
|-21
|CHFJPY.r
|-12
|NZDJPY.r
|-10
|CHFSGD.r
|-14
|EURCAD.r
|-24
|USDPLN.r
|-80
|XAUAUD.r
|-54
|USDNOK.r
|-13
|US100
|-14
|USDSEK.r
|-13
|EURZAR.r
|-48
|USDBRL.r
|-52
|TAIWAN
|20
|JP225
|-14
|USDJPY.r
|-11
|USDZAR.r
|-18
|GBPNZD.r
|-22
|NZDUSD.r
|-12
|US30
|-13
|USDSGD.r
|-10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUS200
|-16K
|USDMXN.r
|-4.6K
|UK100
|-30K
|GER40
|-83K
|FRA40
|-28K
|EURSEK.r
|-6.3K
|AUDSGD.r
|-287
|CHFJPY.r
|-478
|NZDJPY.r
|-192
|CHFSGD.r
|-260
|EURCAD.r
|-200
|USDPLN.r
|-1.8K
|XAUAUD.r
|-3.9K
|USDNOK.r
|-3K
|US100
|-72K
|USDSEK.r
|-5.9K
|EURZAR.r
|-8.4K
|USDBRL.r
|-6.1K
|TAIWAN
|4.3K
|JP225
|-100K
|USDJPY.r
|-115
|USDZAR.r
|-10K
|GBPNZD.r
|-1.2K
|NZDUSD.r
|-132
|US30
|-65K
|USDSGD.r
|-86
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +145.24 EUR
最差交易: -98 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +173.34 EUR
最大连续亏损: -431.95 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
HaloMulti is a fully automated multi-symbol trend-following EA running
simultaneously across a diversified portfolio of FX and index instruments. It
uses a multi-timeframe framework to identify trend direction and filters
entries by volatility, spread quality, and momentum conditions. Position
sizing is risk-based, scaled to account equity, with each trade allocated a
defined R value. Stops are managed dynamically and adjusted as the trade
develops. The system includes partial-close logic to reduce exposure on
extended moves. It is designed to run continuously, handling session
open/close transitions and quote-only periods automatically. No manual
intervention is required during operation.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-8%
0
0
USD
USD
6K
EUR
EUR
14
88%
44
13%
81%
0.28
-12.14
EUR
EUR
10%
1:50