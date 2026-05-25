- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
345 (82.14%)
Убыточных трейдов:
75 (17.86%)
Лучший трейд:
208.60 USD
Худший трейд:
-188.40 USD
Общая прибыль:
3 748.01 USD (194 604 pips)
Общий убыток:
-3 706.39 USD (155 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (1 434.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 434.90 USD (162)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
23.26%
Макс. загрузка депозита:
67.86%
Последний трейд:
26 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
326 (77.62%)
Коротких трейдов:
94 (22.38%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
10.86 USD
Средний убыток:
-49.42 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-843.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 110.50 USD (12)
Прирост в месяц:
-70.99%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
899.67 USD
Максимальная:
1 555.12 USD (33.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.48% (1 555.12 USD)
По эквити:
70.83% (1 417.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|419
|USDJPYr
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|41
|USDJPYr
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|39K
|USDJPYr
|13
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +208.60 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 162
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 434.90 USD
Макс. убыток в серии: -843.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Using EA with TP and SL. strategy is pivot support and resistance
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-58%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
8
1%
420
82%
23%
1.01
0.10
USD
USD
77%
1:500