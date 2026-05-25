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Сигналы / MetaTrader 5 / HAYYAKALLAH 5
Irianto Irianto

HAYYAKALLAH 5

Irianto Irianto
Irianto Irianto

Irianto Irianto

0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -58%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
345 (82.14%)
Убыточных трейдов:
75 (17.86%)
Лучший трейд:
208.60 USD
Худший трейд:
-188.40 USD
Общая прибыль:
3 748.01 USD (194 604 pips)
Общий убыток:
-3 706.39 USD (155 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (1 434.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 434.90 USD (162)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
23.26%
Макс. загрузка депозита:
67.86%
Последний трейд:
26 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
326 (77.62%)
Коротких трейдов:
94 (22.38%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
10.86 USD
Средний убыток:
-49.42 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-843.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 110.50 USD (12)
Прирост в месяц:
-70.99%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
899.67 USD
Максимальная:
1 555.12 USD (33.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.48% (1 555.12 USD)
По эквити:
70.83% (1 417.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 419
USDJPYr 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 41
USDJPYr 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 39K
USDJPYr 13
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +208.60 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 162
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 434.90 USD
Макс. убыток в серии: -843.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Using EA with TP and SL. strategy is pivot support and resistance
Нет отзывов
2026.08.04 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.26 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 04:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 03:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 08:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 05:41
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 01:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HAYYAKALLAH 5
30 USD в месяц
-58%
0
0
USD
1
USD
8
1%
420
82%
23%
1.01
0.10
USD
77%
1:500
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