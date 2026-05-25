- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
420
盈利交易:
345 (82.14%)
亏损交易:
75 (17.86%)
最好交易:
208.60 USD
最差交易:
-188.40 USD
毛利:
3 748.01 USD (194 604 pips)
毛利亏损:
-3 706.39 USD (155 544 pips)
最大连续赢利:
162 (1 434.90 USD)
最大连续盈利:
1 434.90 USD (162)
夏普比率:
0.01
交易活动:
22.02%
最大入金加载:
67.86%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.03
长期交易:
326 (77.62%)
短期交易:
94 (22.38%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
10.86 USD
平均损失:
-49.42 USD
最大连续失误:
17 (-843.36 USD)
最大连续亏损:
-1 110.50 USD (12)
每月增长:
-71.43%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
899.67 USD
最大值:
1 555.12 USD (33.99%)
相对跌幅:
结余:
77.48% (1 555.12 USD)
净值:
70.83% (1 417.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|419
|USDJPYr
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|41
|USDJPYr
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|39K
|USDJPYr
|13
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +208.60 USD
最差交易: -188 USD
最大连续赢利: 162
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 434.90 USD
最大连续亏损: -843.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Using EA with TP and SL. strategy is pivot support and resistance
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-58%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
8
1%
420
82%
22%
1.01
0.10
USD
USD
77%
1:500