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Irianto Irianto

HAYYAKALLAH 5

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420
盈利交易:
345 (82.14%)
亏损交易:
75 (17.86%)
最好交易:
208.60 USD
最差交易:
-188.40 USD
毛利:
3 748.01 USD (194 604 pips)
毛利亏损:
-3 706.39 USD (155 544 pips)
最大连续赢利:
162 (1 434.90 USD)
最大连续盈利:
1 434.90 USD (162)
夏普比率:
0.01
交易活动:
22.02%
最大入金加载:
67.86%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
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平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.03
长期交易:
326 (77.62%)
短期交易:
94 (22.38%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
10.86 USD
平均损失:
-49.42 USD
最大连续失误:
17 (-843.36 USD)
最大连续亏损:
-1 110.50 USD (12)
每月增长:
-71.43%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
899.67 USD
最大值:
1 555.12 USD (33.99%)
相对跌幅:
结余:
77.48% (1 555.12 USD)
净值:
70.83% (1 417.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 419
USDJPYr 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 41
USDJPYr 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 39K
USDJPYr 13
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +208.60 USD
最差交易: -188 USD
最大连续赢利: 162
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 434.90 USD
最大连续亏损: -843.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Using EA with TP and SL. strategy is pivot support and resistance
没有评论
2026.08.04 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.26 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 04:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 03:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 08:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 05:41
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 01:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
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