- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
509
Прибыльных трейдов:
325 (63.85%)
Убыточных трейдов:
184 (36.15%)
Лучший трейд:
18 942.00 USD
Худший трейд:
-11 767.60 USD
Общая прибыль:
590 370.12 USD (341 040 pips)
Общий убыток:
-434 567.58 USD (259 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (11 985.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
53 881.20 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
33.15%
Макс. загрузка депозита:
53.37%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
182 (35.76%)
Коротких трейдов:
327 (64.24%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
306.10 USD
Средняя прибыль:
1 816.52 USD
Средний убыток:
-2 361.78 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-15 638.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-48 152.00 USD (17)
Прирост в месяц:
4.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62 998.95 USD (18.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.99% (41 357.20 USD)
По эквити:
27.84% (64 022.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|471
|XAGUSD.
|18
|WS30M.
|18
|USOIL.
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|170K
|XAGUSD.
|361
|WS30M.
|-14K
|USOIL.
|-490
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|88K
|XAGUSD.
|-829
|WS30M.
|-2.8K
|USOIL.
|-2.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18 942.00 USD
Худший трейд: -11 768 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +11 985.96 USD
Макс. убыток в серии: -15 638.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OEXNLimited-Asia" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1999 USD в месяц
104%
0
0
USD
USD
306K
USD
USD
13
0%
509
63%
33%
1.35
306.10
USD
USD
28%
1:500