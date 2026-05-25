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Сигналы / MetaTrader 4 / Hunters04
Kai Guo Wu

Hunters04

Kai Guo Wu
Kai Guo Wu

Kai Guo Wu

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1999 USD в месяц
прирост с 2026 104%
OEXNLimited-Asia
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
509
Прибыльных трейдов:
325 (63.85%)
Убыточных трейдов:
184 (36.15%)
Лучший трейд:
18 942.00 USD
Худший трейд:
-11 767.60 USD
Общая прибыль:
590 370.12 USD (341 040 pips)
Общий убыток:
-434 567.58 USD (259 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (11 985.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
53 881.20 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
33.15%
Макс. загрузка депозита:
53.37%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
182 (35.76%)
Коротких трейдов:
327 (64.24%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
306.10 USD
Средняя прибыль:
1 816.52 USD
Средний убыток:
-2 361.78 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-15 638.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-48 152.00 USD (17)
Прирост в месяц:
4.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62 998.95 USD (18.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.99% (41 357.20 USD)
По эквити:
27.84% (64 022.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 471
XAGUSD. 18
WS30M. 18
USOIL. 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 170K
XAGUSD. 361
WS30M. -14K
USOIL. -490
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 88K
XAGUSD. -829
WS30M. -2.8K
USOIL. -2.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18 942.00 USD
Худший трейд: -11 768 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +11 985.96 USD
Макс. убыток в серии: -15 638.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OEXNLimited-Asia" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.27 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.24 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 10:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 01:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 01:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 23:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.25 08:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.25 08:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hunters04
1999 USD в месяц
104%
0
0
USD
306K
USD
13
0%
509
63%
33%
1.35
306.10
USD
28%
1:500
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