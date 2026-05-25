- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
530
盈利交易:
329 (62.07%)
亏损交易:
201 (37.92%)
最好交易:
18 942.00 USD
最差交易:
-11 767.60 USD
毛利:
609 655.62 USD (348 578 pips)
毛利亏损:
-475 553.44 USD (292 691 pips)
最大连续赢利:
21 (11 985.96 USD)
最大连续盈利:
53 881.20 USD (13)
夏普比率:
0.09
交易活动:
36.20%
最大入金加载:
53.37%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.13
长期交易:
188 (35.47%)
短期交易:
342 (64.53%)
利润因子:
1.28
预期回报:
253.02 USD
平均利润:
1 853.06 USD
平均损失:
-2 365.94 USD
最大连续失误:
19 (-15 638.48 USD)
最大连续亏损:
-48 152.00 USD (17)
每月增长:
-7.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
62 998.95 USD (18.41%)
相对跌幅:
结余:
20.99% (41 357.20 USD)
净值:
27.84% (64 022.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|490
|XAGUSD.
|20
|WS30M.
|18
|USOIL.
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|148K
|XAGUSD.
|260
|WS30M.
|-14K
|USOIL.
|-490
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|64K
|XAGUSD.
|-2.2K
|WS30M.
|-2.8K
|USOIL.
|-2.6K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18 942.00 USD
最差交易: -11 768 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +11 985.96 USD
最大连续亏损: -15 638.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OEXNLimited-Asia 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1999 USD
89%
0
0
USD
USD
284K
USD
USD
13
0%
530
62%
36%
1.28
253.02
USD
USD
28%
1:500