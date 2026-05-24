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Сигналы / MetaTrader 5 / Neurox AI Normal Risk
Stanislav Tomilov

Neurox AI Normal Risk

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 23%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
39 (81.25%)
Убыточных трейдов:
9 (18.75%)
Лучший трейд:
44.75 USD
Худший трейд:
-38.70 USD
Общая прибыль:
386.42 USD (20 157 pips)
Общий убыток:
-223.94 USD (17 731 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (61.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.16 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
4.15%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
7 (14.58%)
Коротких трейдов:
41 (85.42%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
3.39 USD
Средняя прибыль:
9.91 USD
Средний убыток:
-24.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-57.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.70 USD (2)
Прирост в месяц:
4.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
58.34 USD (7.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.46% (57.80 USD)
По эквити:
9.59% (73.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.75 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +61.82 USD
Макс. убыток в серии: -57.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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Нет отзывов
2026.08.07 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.04 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.20 23:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 05:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.05 23:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 05:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 00:52
Share of trading days is too low
2026.06.08 23:52
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 20:05
Share of trading days is too low
2026.06.05 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.05 19:03
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 07:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.26 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 01:00
Share of trading days is too low
2026.05.26 01:00
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Neurox AI Normal Risk
1000 USD в месяц
23%
0
0
USD
863
USD
11
100%
48
81%
4%
1.72
3.39
USD
10%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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