- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
39 (81.25%)
Убыточных трейдов:
9 (18.75%)
Лучший трейд:
44.75 USD
Худший трейд:
-38.70 USD
Общая прибыль:
386.42 USD (20 157 pips)
Общий убыток:
-223.94 USD (17 731 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (61.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.16 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
4.15%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
7 (14.58%)
Коротких трейдов:
41 (85.42%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
3.39 USD
Средняя прибыль:
9.91 USD
Средний убыток:
-24.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-57.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.70 USD (2)
Прирост в месяц:
4.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
58.34 USD (7.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.46% (57.80 USD)
По эквити:
9.59% (73.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.75 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +61.82 USD
Макс. убыток в серии: -57.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
863
USD
USD
11
100%
48
81%
4%
1.72
3.39
USD
USD
10%
1:500