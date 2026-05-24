- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
39 (81.25%)
亏损交易:
9 (18.75%)
最好交易:
44.75 USD
最差交易:
-38.70 USD
毛利:
386.42 USD (20 157 pips)
毛利亏损:
-223.94 USD (17 731 pips)
最大连续赢利:
12 (61.82 USD)
最大连续盈利:
93.16 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
4.15%
最大入金加载:
10.02%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.79
长期交易:
7 (14.58%)
短期交易:
41 (85.42%)
利润因子:
1.73
预期回报:
3.39 USD
平均利润:
9.91 USD
平均损失:
-24.88 USD
最大连续失误:
2 (-57.70 USD)
最大连续亏损:
-57.70 USD (2)
每月增长:
4.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.09 USD
最大值:
58.34 USD (7.05%)
相对跌幅:
结余:
7.46% (57.80 USD)
净值:
9.59% (73.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.75 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +61.82 USD
最大连续亏损: -57.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
23%
0
0
USD
USD
863
USD
USD
11
100%
48
81%
4%
1.72
3.39
USD
USD
10%
1:500