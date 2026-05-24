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Stanislav Tomilov

Neurox AI Normal Risk

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48
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39 (81.25%)
亏损交易:
9 (18.75%)
最好交易:
44.75 USD
最差交易:
-38.70 USD
毛利:
386.42 USD (20 157 pips)
毛利亏损:
-223.94 USD (17 731 pips)
最大连续赢利:
12 (61.82 USD)
最大连续盈利:
93.16 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
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最大入金加载:
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6 几天前
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3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.79
长期交易:
7 (14.58%)
短期交易:
41 (85.42%)
利润因子:
1.73
预期回报:
3.39 USD
平均利润:
9.91 USD
平均损失:
-24.88 USD
最大连续失误:
2 (-57.70 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
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BlackBullMarkets-Live
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2026.08.07 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.04 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.20 23:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 05:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.05 23:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 05:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 00:52
Share of trading days is too low
2026.06.08 23:52
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 20:05
Share of trading days is too low
2026.06.05 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.05 19:03
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 07:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.26 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 01:00
Share of trading days is too low
2026.05.26 01:00
Share of days for 80% of trades is too low
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