- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
488
Прибыльных трейдов:
313 (64.13%)
Убыточных трейдов:
175 (35.86%)
Лучший трейд:
141.90 USD
Худший трейд:
-54.11 USD
Общая прибыль:
2 749.72 USD (103 940 pips)
Общий убыток:
-1 463.08 USD (102 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (70.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
94.26%
Макс. загрузка депозита:
22.51%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.09
Длинных трейдов:
260 (53.28%)
Коротких трейдов:
228 (46.72%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
2.64 USD
Средняя прибыль:
8.79 USD
Средний убыток:
-8.36 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-263.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-263.28 USD (9)
Прирост в месяц:
16.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.90 USD
Максимальная:
314.42 USD (7.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.37% (314.42 USD)
По эквити:
50.86% (2 079.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|53
|NZDCAD
|47
|AUDCAD
|36
|NZDUSD
|36
|EURGBP
|31
|GBPCAD
|31
|AUDJPY
|26
|EURNZD
|25
|USDCHF
|23
|AUDUSD
|22
|NZDCHF
|22
|GBPUSD
|17
|CHFJPY
|15
|CADJPY
|14
|AUDCHF
|13
|USDJPY
|13
|EURJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPAUD
|12
|CADCHF
|10
|EURAUD
|7
|USDCAD
|7
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|75
|NZDCAD
|109
|AUDCAD
|72
|NZDUSD
|113
|EURGBP
|96
|GBPCAD
|88
|AUDJPY
|47
|EURNZD
|95
|USDCHF
|93
|AUDUSD
|50
|NZDCHF
|-39
|GBPUSD
|116
|CHFJPY
|83
|CADJPY
|128
|AUDCHF
|22
|USDJPY
|-117
|EURJPY
|126
|EURUSD
|56
|GBPAUD
|17
|CADCHF
|21
|EURAUD
|15
|USDCAD
|10
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-4.8K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|3.6K
|NZDUSD
|1.1K
|EURGBP
|1.7K
|GBPCAD
|5.4K
|AUDJPY
|-630
|EURNZD
|-4K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|1.4K
|NZDCHF
|-5.2K
|GBPUSD
|5K
|CHFJPY
|-848
|CADJPY
|-2.4K
|AUDCHF
|1.2K
|USDJPY
|-12K
|EURJPY
|-1.4K
|EURUSD
|2.1K
|GBPAUD
|1.4K
|CADCHF
|933
|EURAUD
|2.2K
|USDCAD
|-381
|GBPCHF
|792
|EURCAD
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +141.90 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +70.77 USD
Макс. убыток в серии: -263.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
Exness-Real17
|0.48 × 466
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 785
|
ICMarketsSC-Live11
|0.57 × 289
|
ThreeTrader-Live
|0.57 × 274
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
VantageInternational-Live 14
|0.74 × 27
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
ICMarketsSC-Live10
|0.76 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 148
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.98 × 187
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
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This multi-currency pair quantitative strategy integrates hedging and grid trading logic: it offsets unilateral market risks through hedging with multiple currency pairs, relies on grid trading to automatically harvest price differences within a range, and sets clear stop-loss thresholds for each position. After more than a year of real-account testing, the strategy has significantly reduced net value fluctuations and consistently yielded steady profits, making it suitable for investors seeking low-volatility and stable returns.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
11
100%
488
64%
94%
1.87
2.64
USD
USD
51%
1:500