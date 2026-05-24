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Сигналы / MetaTrader 4 / EastMonkey
Zhong You Liang

EastMonkey

Zhong You Liang
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прирост с 2026 43%
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
488
Прибыльных трейдов:
313 (64.13%)
Убыточных трейдов:
175 (35.86%)
Лучший трейд:
141.90 USD
Худший трейд:
-54.11 USD
Общая прибыль:
2 749.72 USD (103 940 pips)
Общий убыток:
-1 463.08 USD (102 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (70.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.64 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
94.26%
Макс. загрузка депозита:
22.51%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.09
Длинных трейдов:
260 (53.28%)
Коротких трейдов:
228 (46.72%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
2.64 USD
Средняя прибыль:
8.79 USD
Средний убыток:
-8.36 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-263.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-263.28 USD (9)
Прирост в месяц:
16.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.90 USD
Максимальная:
314.42 USD (7.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.37% (314.42 USD)
По эквити:
50.86% (2 079.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 53
NZDCAD 47
AUDCAD 36
NZDUSD 36
EURGBP 31
GBPCAD 31
AUDJPY 26
EURNZD 25
USDCHF 23
AUDUSD 22
NZDCHF 22
GBPUSD 17
CHFJPY 15
CADJPY 14
AUDCHF 13
USDJPY 13
EURJPY 12
EURUSD 12
GBPAUD 12
CADCHF 10
EURAUD 7
USDCAD 7
GBPCHF 3
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 75
NZDCAD 109
AUDCAD 72
NZDUSD 113
EURGBP 96
GBPCAD 88
AUDJPY 47
EURNZD 95
USDCHF 93
AUDUSD 50
NZDCHF -39
GBPUSD 116
CHFJPY 83
CADJPY 128
AUDCHF 22
USDJPY -117
EURJPY 126
EURUSD 56
GBPAUD 17
CADCHF 21
EURAUD 15
USDCAD 10
GBPCHF 10
EURCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -4.8K
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 3.6K
NZDUSD 1.1K
EURGBP 1.7K
GBPCAD 5.4K
AUDJPY -630
EURNZD -4K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 1.4K
NZDCHF -5.2K
GBPUSD 5K
CHFJPY -848
CADJPY -2.4K
AUDCHF 1.2K
USDJPY -12K
EURJPY -1.4K
EURUSD 2.1K
GBPAUD 1.4K
CADCHF 933
EURAUD 2.2K
USDCAD -381
GBPCHF 792
EURCAD 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +141.90 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +70.77 USD
Макс. убыток в серии: -263.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
Exness-Real17
0.48 × 466
RoboForex-ECN
0.48 × 785
ICMarketsSC-Live11
0.57 × 289
ThreeTrader-Live
0.57 × 274
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
VantageInternational-Live 14
0.74 × 27
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live10
0.76 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 148
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.98 × 187
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
еще 63...
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This multi-currency pair quantitative strategy integrates hedging and grid trading logic: it offsets unilateral market risks through hedging with multiple currency pairs, relies on grid trading to automatically harvest price differences within a range, and sets clear stop-loss thresholds for each position. After more than a year of real-account testing, the strategy has significantly reduced net value fluctuations and consistently yielded steady profits, making it suitable for investors seeking low-volatility and stable returns.
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.03 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.03 01:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.09 11:37
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.25 14:48
No swaps are charged on the signal account
2026.06.01 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 03:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 08:21
Share of trading days is too low
2026.05.26 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.24 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.24 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.24 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Средства
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Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EastMonkey
50 USD в месяц
43%
0
0
USD
4.3K
USD
11
100%
488
64%
94%
1.87
2.64
USD
51%
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